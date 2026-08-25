‘Margarita, la niña curiosa’: un libro infantil bilingüe panameño llega por primera vez al sistema braille

La historia de Margarita nació de una inquietud que Irina Hollendoner observó durante su experiencia en Estados Unidos: niños que hablaban inglés con un acento diferente al de sus compañeros y que, en algunos casos, eran objeto de burlas por esa razón.

De esa experiencia surgió Margarita, la niña curiosa / Maggie, the Curious Girl, el primer libro infantil de Hollendoner, escrito en español e inglés y construido alrededor de temas como la empatía, la amistad, la diversidad cultural, la integración y el respeto por la identidad.

La autora, economista y filántropa panameña radicada en Estados Unidos, conversó en exclusiva con La Estrella de Panamá durante la Feria Internacional del Libro de Panamá 2026 sobre el origen de la obra, su propósito social y el nuevo paso que busca dar: llevarla al sistema braille.

“Yo estaba hablando de inclusión, que es una palabra muy bonita y que a veces no comprendemos la magnitud de la misma. En ese sentido, cuando hablé de inclusión, decía: alguien se me está quedando por fuera”, explicó Hollendoner durante la entrevista.

Por ello, decidió que el libro también debía estar disponible para niños con discapacidad visual.

La versión en braille ya fue transcrita en Panamá y forma parte de la apuesta de la autora por hacer que su proyecto literario pueda llegar a más niños, independientemente de su condición.

Hollendoner anunció que el próximo 27 de agosto, a la 1:00 p.m., realizará una actividad con niños que podrán acercarse a la lectura en braille.

“Si yo estoy escribiendo para los niños, necesito también escribir en su sistema braille para aquellos niños que tienen discapacidad visual”, señaló.

La autora considera este paso una responsabilidad que va más allá de publicar un libro.

“Me siento contenta, me siento honrada, responsable de estar escribiendo y transcribiendo sus libros en braille”, expresó.

Una historia que nació de la experiencia

El proceso creativo de Margarita, la niña curiosa comenzó mucho antes de su publicación. Hollendoner explicó que su formación como economista también influyó en la manera en que abordó la historia.

Su experiencia trabajando con comunidades hispanas y enseñando inglés a niños en Estados Unidos le permitió observar las dificultades que pueden enfrentar quienes se encuentran en un entorno donde su idioma materno y su acento los hacen diferentes.

“Vi que había esa necesidad, esa temática de cómo manejar nuestro acento y de cómo sentirnos extraordinarios y orgullosos de nuestra raíz”, contó.

La historia busca precisamente mostrar que aprender un segundo idioma no significa renunciar a la identidad.

La obra se desarrolla en un ambiente escolar en Estados Unidos y utiliza a sus personajes para abordar la convivencia entre distintas culturas y la importancia de construir vínculos pese a las diferencias de idioma, nacionalidad o acento.

La presentación del libro en Panamá se realizó en enero de 2026. En esa ocasión, Hollendoner entregó 40 ejemplares al Centro Educativo José Nadal Silva, en La Pintada, como parte de su propósito de acercar la lectura bilingüe a los niños de su comunidad de origen.

El libro también ha alcanzado distribución internacional. En Estados Unidos fue anunciado para su comercialización a través de cadenas como Barnes & Noble y Walmart, mientras que la autora ha continuado promoviendo la obra y su mensaje en medios internacionales. Telemundo, por ejemplo, destacó en julio de 2026 el enfoque de la historia en niños que crecen entre dos culturas.

Un libro con propósito social

Para Hollendoner, el proyecto no termina en la venta de ejemplares.

La autora ha destinado las ganancias de la obra a un proyecto de largo plazo: la construcción de una biblioteca en una comunidad de Coclé. La iniciativa busca ampliar el acceso a la lectura y a materiales educativos para niños de zonas con menos oportunidades.

“Para mí representa mucho, representa mi país, representa mi origen, representa mi mente y representa educación de los niños”, afirmó.

La escritora también ha desarrollado material complementario para estimular el pensamiento crítico y el aprendizaje mediante proyectos de ciencia, con la intención de que los niños puedan imaginar y trabajar por sus propios proyectos independientemente de su condición social.

De Panamá para otros niños

La adaptación al braille representa ahora una nueva etapa para Margarita, la niña curiosa.

Hollendoner considera que la inclusión no debe quedarse en el discurso, sino traducirse en herramientas concretas que permitan que más niños participen.

La autora sostiene que esta versión convierte el proyecto en una oportunidad para que los pequeños con discapacidad visual también puedan acercarse a la historia y a los valores que propone.

Hollendoner se presenta, además, como la primera panameña en llevar un libro infantil bilingüe de esta naturaleza al sistema braille, una apuesta que busca ampliar el alcance de una historia que nació de una experiencia personal y que ahora pretende convertirse en una herramienta de inclusión.

“Quería hacerlo de manera responsable”, dijo.

Así, Margarita deja de ser solamente una niña curiosa que aprende a convivir entre idiomas y culturas. Ahora también se convierte en un personaje que busca llegar a lectores que tradicionalmente han quedado fuera de determinados espacios de la literatura infantil.

Para Hollendoner, el objetivo es sencillo: que ningún niño se quede por fuera de la historia.