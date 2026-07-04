Carlos Atencio gana el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Carlos Francisco Changmarín 2026

El periodista y escritor Carlos Atencio, quien funge como director del diario ‘El Siglo’, fue declarado este sábado 4 de julio ganador del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Carlos Francisco Changmarín 2026 con su poemario ‘La niña que mordió la luna’, obra presentada bajo el seudónimo Pecap.

La decisión fue adoptada por unanimidad por el jurado calificador, integrado por Moisés Pascual, David Robinson y Adelis Alonso, quienes evaluaron un total de 17 poemarios participantes y destacaron la calidad literaria de la obra ganadora.

De acuerdo con el fallo, ‘La niña que mordió la luna’ constituye un homenaje a la imaginación al crear un universo alternativo que invita a niños y jóvenes a redescubrir el valor de la creatividad.

El jurado también consideró que el poemario propone una reflexión sobre la necesidad de preservar la fantasía, el juego y la imaginación frente a los desafíos que representan los avances tecnológicos, la digitalización y la creciente dependencia de las pantallas electrónicas.

Asimismo, resaltó el tono humorístico de la obra y su riqueza sonora, al incorporar recursos literarios como la aliteración, la onomatopeya y la rima, elementos que, según el veredicto, favorecen una lectura fluida y convierten cada poema en una experiencia atractiva tanto para el público infantil y juvenil como para lectores de cualquier edad.

El fallo también subraya que el poemario logra un equilibrio entre los componentes didácticos, lúdicos, artísticos y emocionales, manteniendo la calidad estética y literaria de la propuesta.