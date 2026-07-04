Carlos Atencio gana el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Carlos Francisco Changmarín 2026

<b>Carlos Atencio</b>, oriundo del distrito de <b>Río de Jesús</b>, en la provincia de <b>Veraguas</b>, es licenciado en <b>Periodismo</b> por la <b>Universidad de Panamá</b> y cuenta con más de dos décadas de trayectoria en el periodismo impreso.En el ámbito literario, obtuvo en 2018 el <b>segundo lugar en la categoría de Cuento del Concurso Nacional IPEL</b> con la obra ‘<b>Nubes rojas’</b>.Además, es autor de libros de cuentos publicados por la <b>Asociación Panameña de Literatura Infantil y Juvenil</b>, poeta y promotor de la lectura. Como parte de esa labor, ha impartido talleres de creación de cuentos en escuelas y forma parte del club de lectura <b>Pasajeros en Tránsito</b>, desde donde impulsa el hábito de la lectura y la escritura creativa.