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Cultura

Carlos Atencio gana el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Carlos Francisco Changmarín 2026

El periodista y escritor Carlos Atencio es director del diario ‘El Siglo’.
El periodista y escritor Carlos Atencio es director del diario ‘El Siglo’. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
José Vilar
  • 04/07/2026 13:49
El jurado destacó su obra ‘La niña que mordió la luna’ por su capacidad para fomentar la imaginación, el humor y la creatividad en niños y jóvenes frente a los desafíos de la era digital

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El periodista y escritor Carlos Atencio, quien funge como director del diario ‘El Siglo’, fue declarado este sábado 4 de julio ganador del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Carlos Francisco Changmarín 2026 con su poemario ‘La niña que mordió la luna’, obra presentada bajo el seudónimo Pecap.

La decisión fue adoptada por unanimidad por el jurado calificador, integrado por Moisés Pascual, David Robinson y Adelis Alonso, quienes evaluaron un total de 17 poemarios participantes y destacaron la calidad literaria de la obra ganadora.

De acuerdo con el fallo, ‘La niña que mordió la luna’ constituye un homenaje a la imaginación al crear un universo alternativo que invita a niños y jóvenes a redescubrir el valor de la creatividad.

El jurado también consideró que el poemario propone una reflexión sobre la necesidad de preservar la fantasía, el juego y la imaginación frente a los desafíos que representan los avances tecnológicos, la digitalización y la creciente dependencia de las pantallas electrónicas.

Asimismo, resaltó el tono humorístico de la obra y su riqueza sonora, al incorporar recursos literarios como la aliteración, la onomatopeya y la rima, elementos que, según el veredicto, favorecen una lectura fluida y convierten cada poema en una experiencia atractiva tanto para el público infantil y juvenil como para lectores de cualquier edad.

El fallo también subraya que el poemario logra un equilibrio entre los componentes didácticos, lúdicos, artísticos y emocionales, manteniendo la calidad estética y literaria de la propuesta.

La trayectoria de Carlos Atencio

Carlos Atencio, oriundo del distrito de Río de Jesús, en la provincia de Veraguas, es licenciado en Periodismo por la Universidad de Panamá y cuenta con más de dos décadas de trayectoria en el periodismo impreso.

En el ámbito literario, obtuvo en 2018 el segundo lugar en la categoría de Cuento del Concurso Nacional IPEL con la obra ‘Nubes rojas’.

Además, es autor de libros de cuentos publicados por la Asociación Panameña de Literatura Infantil y Juvenil, poeta y promotor de la lectura. Como parte de esa labor, ha impartido talleres de creación de cuentos en escuelas y forma parte del club de lectura Pasajeros en Tránsito, desde donde impulsa el hábito de la lectura y la escritura creativa.

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