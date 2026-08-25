Xavi: ‘Ser seleccionador de Países Bajos es como ir a la universidad del fútbol’

El exjugador y exentrenador del Barcelona Xavi Hernández afirmó este martes en su presentación como nuevo seleccionador de Países Bajos que al asumir este cargo siente que va “a la universidad del fútbol”, y destacó la influencia que este país ha ejercido en su trayectoria profesional.

“Tengo muchas conexiones con este país. Mi sensación es que voy a la universidad del fútbol, de la que yo aprendí mucho durante mi carrera como jugador y entrenador”, dijo Xavi en sus primeras palabras como entrenador de la ‘Oranje’, pronunciadas en inglés durante la rueda de prensa celebrada en la sede de la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), en Zeist (centro del país).

El antiguo centrocampista culé y de la Roja expresó su agradecimiento a la KNVB por elegirlo como seleccionador, y más en particular a su director técnico, el también exfutbolista Nigel De Jong, quien compareció junto a él.

Preguntado por su etapa anterior en el banquillo azulgrana, Xavi dijo que espera aportar a la selección neerlandesa su experiencia “tanto en las cosas buenas como en las no tan buenas” durante dicha época.

“Para nosotros el gran reto es impregnar al jugador y a la federación de esta filosofía nuestra”, dijo Xavi, quien explicó que los conceptos principales que quiere implantar son “el fútbol de ataque, tener la iniciativa en el juego con el balón y mantener la posesión en todo momento”.

Xavi también dijo que para él sería una “gran motivación” poder dirigir a la selección neerlandesa en España para el Mundial de Fútbol de 2030 y “más aún” en una hipotética final en el estadio Santiago Bernabéu, aunque precisó que antes el combinado naranja deberá clasificarse para dicha cita.