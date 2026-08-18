‘Good Rebels’: Gabby Araya lleva una historia de renacer, romance y skateboarding a la FIL Panamá 2026

Gabby Araya está a punto de presentar en Panamá una historia que comenzó a escribir hace más de un año y que hoy la coloca en un lugar destacado dentro de la literatura juvenil. Se trata de ‘Good Rebels’, su primera novela, con la que se convierte en la segunda autora panameña en firmar con Penguin Random House y la primera en hacerlo bajo el sello Montena, especializado en literatura infantil y juvenil. La novela, dirigida principalmente a adolescentes y adultos jóvenes, llegará oficialmente a los lectores panameños durante la Feria Internacional del Libro de Panamá, donde Araya presentará la obra el próximo 30 de agosto.

Una historia de pérdidas, amor y ‘skateboarding’

‘Good Rebels’ sigue a Rona, una joven de 18 años que parecía tener el futuro resuelto. Con buenas calificaciones, una familia que consideraba perfecta y un talento que la perfilaba como futura campeona nacional de ‘skateboarding’, el deporte se había convertido en uno de los principales vínculos que compartía con su padre. Sin embargo, un acontecimiento trágico cambia por completo su vida. El duelo, la culpa y una serie de malas decisiones hacen que Rona se aleje del deporte y de la persona que era antes. Un año después, un cambio de ciudad y de colegio la lleva a comenzar nuevamente, aunque el proceso no será sencillo. Es allí donde aparece Dylan, un joven que también enfrenta sus propios conflictos y las expectativas que su familia ha construido para él. La relación entre ambos se convierte en un punto de encuentro para que puedan cuestionar quiénes son y qué quieren para sus vidas. La novela combina el romance juvenil con el deporte, mientras aborda temas como el trauma, la pérdida, la salud mental, la identidad y la capacidad de reconstruirse después de una experiencia difícil. Para Araya, uno de los mensajes centrales de la historia es que el pasado no tiene por qué definir el futuro. “Ella se salva a sí misma realmente, pero el amor viene a ser un acompañamiento”, explicó la autora a La Estrella de Panamá. Según Araya, la relación entre Rona y Dylan busca alejarse de la idea de que una persona debe ser “rescatada” por otra y plantea, en cambio, cómo ambos pueden acompañarse mientras descubren su propia identidad.

¿Por qué ‘skateboarding’?

Uno de los elementos que diferencia a ‘Good Rebels’ de otras historias de romance deportivo es precisamente el deporte elegido. Araya decidió que Rona fuera una ‘skater’ porque, como lectora del género, había encontrado que muchas de las historias juveniles de sport romance estaban centradas en deportes como el hockey o el patinaje sobre hielo y, en numerosos casos, tenían a un protagonista masculino como deportista. El ‘skateboarding’ le permitió acercar la historia a una realidad más cercana a los lectores latinoamericanos. “Quise traer algo que conectara más con nosotros, con nuestra cultura”, explicó. Además, encontró en este deporte una metáfora para la propia vida de Rona: caer, levantarse, insistir y volver a intentarlo. La autora también realizó un proceso de investigación para poder representar el deporte dentro de la novela. El ‘skateboarding’ forma parte del programa olímpico desde los Juegos de Tokio 2020.

De un periódico escolar a Penguin Random House

La relación de Araya con la escritura comenzó mucho antes de ‘Good Rebels’. Desde niña escribía en diarios personales y participaba en el periódico escolar, experiencias que, según cuenta, fueron fundamentales para descubrir que escribir era algo más que un pasatiempo. Con el tiempo tomó otros caminos, hasta que decidió retomar aquella pasión y enfrentarse al reto de escribir una novela. El proceso le tomó aproximadamente un año de escritura, seguido de varios meses de edición. El resultado fue ‘Good Rebels’, una obra de 234 páginas que ahora forma parte del catálogo de Montena, sello de Penguin Random House. Para Araya, recibir la noticia de que su novela sería publicada por la editorial significó un momento de orgullo personal y también una oportunidad para representar a Panamá. “Me llena de orgullo y también estoy agradecida de poder llevar la bandera de Panamá a otros países a través de mi historia”, señaló. La autora considera que su llegada a una editorial tradicional también puede ayudar a abrir puertas para otros escritores panameños. “Espero que cada vez sean más las editoriales tradicionales que puedan voltear su mirada a nuestro país, porque aquí tenemos escritores con mucho talento y de gran calidad”, expresó.

‘Good Rebels’ llega a casa

La presentación de la novela tendrá un significado especial para Araya porque ocurrirá precisamente en Panamá, frente a familiares, amigos y lectores. La autora participará en la Feria Internacional del Libro de Panamá 2026, que se desarrollará del 25 al 30 de agosto, y presentará oficialmente ‘Good Rebels’ el domingo 30 de agosto. “Que yo pueda en mi casa lanzar mi libro es algo increíble”, comentó Araya, quien espera encontrarse con los lectores y conversar sobre sus personajes y las escenas que más los hayan conmovido. La novela ya está disponible en Panamá, México y otros países de Centroamérica. En el país puede encontrarse en librerías como El Lector y El Hombre de la Mancha, además de plataformas digitales como Amazon. Para Araya, después de acompañar durante meses a Rona en su proceso de reconstrucción, la protagonista también terminó dejándole una enseñanza: perseverar y continuar trabajando por los sueños, incluso cuando aparecen obstáculos. “Hay que luchar por sus sueños, hay que trabajarlos, pero con fe uno logra el objetivo y no hay límites”, afirmó.