Gobierno censará empresas afectadas por el terremoto para tramitar ayudas financieras

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), en alianza con la Federación de Cámaras de Comercio de Panamá (Fedecámaras) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ejecutarán un levantamiento de información en campo para diagnosticar las necesidades de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.
“Fedecámaras se ha unido en este esfuerzo que el ministerio lleva adelante. El PNUD nos está brindando unas herramientas maravillosas para poder juntar toda la información”, afirmó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, en declaraciones a los medios, en el marco de la apertura del World of Coffee, en la ciudad de Panamá.
Para ello, el titular del MICI destacó que tras coordinar acciones con Fedecámaras, se enviará personal técnico del ministerio a las empresas para verificar de primera mano la situación y definir los mecanismos de apoyo, apoyándose en las herramientas tecnológicas del PNUD para recopilar la información.
“Estuve conversando con la presidenta de Fedecámaras, Alicia Jiménez, y estamos uniendo la información para poder, entonces, esta semana que viene, inmediatamente, ir al campo. Par ello vamos a enviar un personal del Ministerio de Comercio e Industrias que vaya a las empresas a que verifiquen para hacer entonces el análisis de en qué podemos ayudar, cómo podemos empujar., adelantó Moltó.
El ministro de Comercio e Industrias mencionó además la iniciativa que lidera el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Banco Nacional de Panamá (Banconal) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para rescatar a las mipymes afectadas.
Se trata de dos fideicomisos por un total de $310 millones ejecutados por Banconal con fondos de un contrato de préstamo suscrito con el BID: el Programa Global de Crédito para la Reactivación Económica Sostenible, con $160 millones ($100 millones con disponibilidad inmediata), y el Fondo de Garantía de Panamá, dotado con $150 millones.
Moltó resaltó que se trata de ”préstamos blandos que existen para poder casualmente paliar todos estos daños que han tenido todas estas empresas”.
Sobre la posibilidad de que se reconstruyan negocios, Moltó señaló que “lo necesario es contar con el inventario de seguro”, precisando que ”el acceso a fondos ya existe, lo anunciamos el otro día y vamos a seguir prestando las ayudas que podamos desde el Gobierno Nacional para que no se detenga la economía”.
Asimismo, Moltó remarcó que el Ministerio de Trabajo cuenta con una bolsa de empleo porque ”no queremos que ninguna persona pierda su empleo, y en eso vamos a trabajar y se está trabajando con un esfuerzo muy grande por parte del ministerio”.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, dijo que “los productores pueden estar seguros y lo saben, que cuentan con todo el apoyo del ministerio y estamos de la mano de la mano con los productores”.
Con respecto a si por el lado del MIDA están haciendo algún censo, Linares señaló que ”sí, nosotros estamos permanentemente haciendo censos no solo con los productores de leche, sino con productores de arroz, de legumbres, y otros. Gracias a Dios, si bien hemos tenido afectaciones, no han sido grandes afectaciones, sin embargo, estaremos trabajando con los productores de la mano con ellos a ver cómo los ayudamos...”.
Por su parte, en conferencia el pasado miércoles 21 de octubre, el ministro del MEF, Felipe Chapman, explicó que con estos recursos las empresas afectadas podrán financiar capital de trabajo como salarios, pagos a proveedores y gastos operativos, además de reparar instalaciones dañadas, reponer maquinaria e inventarios perdidos y realizar otras inversiones necesarias.
Según explicó el titular del MEF, Banconal canaliza estos recursos hacia los beneficiarios finales a través de instituciones financieras Intermediarias elegibles —bancos, financieras, microfinancieras y cooperativas— que otorgan los subpréstamos.
Chapman indicó que esta fórmula permite obtener financiamiento a costos más bajos e informó que ”los pequeños empresarios acuden a bancos incluidos los privados, financieras y cooperativas que participen en el programa. Estas entidades evaluarán cada solicitud según los requisitos de elegibilidad de crédito. De esta forma los recursos llegan por canales expeditos y rápidos que las empresas ya conocen y que tienen presencia en todas las comunidades afectadas o muy cerca de ellas”.
El titular del MEF afirmó que el objetivo es asegurar la continuidad operativa de las empresas, proteger empleos, asegurar la recuperación económica de las comunidades e inclusive crear nuevos puestos de trabajo en sectores como turismo, comercio, industria y agropecuario.
Chapman puntualizó de forma categórica que ”esta iniciativa no implica endeudamiento adicional para el país. Se financia con recursos ya disponibles dentro de un programa vigente entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el BID”.
Finalmente, el gerente general de Banconal, Javier Carrizo, reforzó que el propósito central es facilitar el acceso al financiamiento de las mipymes.
Carrizo recordó la existencia del Fondo de Garantías de Panamá, iniciado con $150 millones, explicando que ”este es un fondo que se inició con $150 millones, que provee la garantía hasta el 50% de las garantías que necesita una mipyme para recibir un crédito...”.
Detalló que en este momento participan 19 instituciones: 13 bancos (Banco General, Caja de Ahorros, Metrobank, Davivienda, Banesco, Credicorp Bank, Banco Aliado, Tower Bank, Unibank, LAFISE, Canal Bank, Banco Delta y Banconal), cuatro financieras (Credit, Mi Éxito, Microserfin y Natá) y dos cooperativas (CACSA y ECASESO), habiendo entrenado ya a más de 1,000 colaboradores con apoyo de Metrobank y Banconal.
Carrizo señaló que irán ampliando el número de entidades participantes y que el BID indicó que el monto de $150 millones podría ”duplicar o triplicar el monto de ser necesario, lo cual es una buena noticia para Panamá”.
Agregó que ”en estos momentos ya se empezó a utilizar el fondo, estamos empezando con alrededor de $4 millones ya en cupos asignados”.
Explicó que el programa cubre hasta $300 mil de garantía para préstamos máximos de $600 mil hasta a 12 años, donde cada entidad maneja sus políticas de crédito, e instó: ”Hemos pedido que en estos momentos críticos que está viviendo Panamá utilicemos las tasas más bajas posibles para que sea accesible y conveniente para estas empresas que fueron golpeadas y aquellas que necesitan ayuda”.
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