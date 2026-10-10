Terremoto aísla Tonosí y golpea la producción de carne y leche

El terremoto de magnitud 7.5 registrado este viernes 9 de octubre en Panamá causó graves impactos en sectores clave de la producción agropecuaria nacional. El epicentro del perjuicio se concentra en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos —una de las zonas de mayor rendimiento en ganadería de carne y leche, así como en cultivos de arroz y tomate—, el cual permanece completamente incomunicado tras el colapso de sus vías de acceso.

La gravedad del escenario en Tonosí fue confirmada por Edwin Cárdenas, presidente del capítulo de Panamá Oeste de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), tras mantener comunicación directa con el dirigente del gremio en Los Santos, Armando Cedeño.

“Tonosí es un área altamente productiva en lechería, carne, arroz, tomate y muchos otros rubros, y está incomunicado. No se ha podido llegar hasta allá y eso genera una profunda preocupación, porque la producción no puede salir”, advirtió Cárdenas en declaraciones a La Estrella de Panamá.

El reporte inicial en las zonas afectadas confirma pérdidas materiales tanto en las viviendas de los productores como en la infraestructura de trabajo. Varias galeras de manejo y de ordeño sufrieron severos daños estructurales o colapsaron por completo, según detalló el productor de leche y cerdos.

A las pérdidas físicas se suma el impacto biológico y psicológico en los animales. Según Cárdenas, el ganado presenta cuadros de estrés severo debido a la alta sensibilidad de estas especies ante los movimientos telúricos.

Emergencia en la lechería: la urgencia del ciclo diario

Entre las distintas actividades del campo, la lechería enfrenta el riesgo más inmediato debido a la naturaleza perecedera y diaria de su ciclo productivo.

“El tema de la lechería es muy complicado, sobre todo porque es un rubro que no se puede dejar para mañana. La vaca lechera es un animal de rutina que produce leche todos los días. Y todo lo que se produce hay que entregarlo...”, afirmó Cárdenas.

La imposibilidad de trasladar el producto y la interrupción en las rutinas de ordeño amenazan la salud del hato ganadero en dos frentes críticos:

Riesgo sanitario en vacas: La acumulación de leche en las ubres desencadena mastitis, una afección inflamatoria grave que compromete la vida productiva del animal.

Impacto en las crías: El consumo excesivo de leche retenida por parte de los terneros genera diarreas severas y deshidratación acelerada.

“No poder ordeñar a las vacas en estas circunstancias, debido a que no se puede transportar ni entregar la leche, representa una situación delicada”, enfatizó Cárdenas. No obstante, indicó que, de acuerdo con la información brindada por Cedeño, ya se trabaja en la habilitación y mejora rápida de los caminos de acceso para ingresar a las zonas aisladas.