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Descartan alerta de tsunami en Panamá tras el sismo de magnitud 7,2

La alerta también se extendió a países como Costa Rica y Nicaragua.
La alerta también se extendió a países como Costa Rica y Nicaragua. ARNULFO FRANCO / AFP
Por
José Vilar
  • 09/10/2026 15:26
El Sistema de Advertencia de Tsunamis descartó la alerta emitida este viernes 9 de octubre tras el sismo de magnitud 7,2 en Panamá, que también había motivado avisos para países como Costa Rica y Nicaragua

La alerta de tsunami lanzada este viernes 9 de octubre por el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos fue finalmente descartada, según se aprecia en la página web oficial del Sistema de Advertencia de Tsunamis. Más temprano, la alerta fue emitida y extendida a diversos países, entre ellos, Costa Rica y Nicaragua.

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