Descartan alerta de tsunami en Panamá tras el sismo de magnitud 7,2

La alerta de tsunami lanzada este viernes 9 de octubre por el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos fue finalmente descartada, según se aprecia en la página web oficial del Sistema de Advertencia de Tsunamis. Más temprano, la alerta fue emitida y extendida a diversos países, entre ellos, Costa Rica y Nicaragua.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...