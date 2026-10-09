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Movimiento sísmico

Así se vivió el temblor de 7.2° en Panamá

Se dieron evacuaciones masivas alrededor del país.
Se dieron evacuaciones masivas alrededor del país. Luis García | La Estrella de Panamá
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 09/10/2026 15:11
El movimiento sísmico tuvo su epicentro en Tonosí, provincia de Los Santos pero se sintió alrededor del país, dónde hubo serios daños estructurales

Evacuaciones masivas, ansiedad e incertidumbre. El temblor más fuerte en 144 años sacudió Panamá y la ciudadanía busca respuestas.

En la Vía España, cientos de personas se congregan la tarde de este viernes en las aceras tras haber sido evacuadas de los edificios dónde vivían o trabajaban. De las estaciones del Metro de Panamá, que suspendió operaciones temporalmente, salían en masa personas con el celular en la mano. Los carros avanzan en las calles como en procesión, a través de un pesado congestionamiento vial.

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La mayoría de los panameños están pegados a sus celulares, revisando redes sociales en busca de más información, contactando a sus familiares para asegurarse que estén seguros. Quiénes tienen familia o amistades en el extranjero reciben mensajes preguntando por su bienestar. Se reportaron caídas masivas en el servicio de telecomunicaciones en las horas siguientes al temblor.

Lo que se sabe por el momento, es que el sismo fue de 7.2° en escala de Richter, con el epicentro detectado a 39 kilómetros de Tonosí, provincia de Los Santos. Los efectos se sintieron alrededor del país, incluyendo más de 40 réplicas en Azuero con la más fuerte marcando 5.2° de magnitud.

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Por el momento, no se han reportado víctimas fatales, pero las afectaciones han sido evidentes alrededor del país.

En La Villa de Los Santos, la Torre de la Iglesia de San Atanasio sufrió rajaduras y partes de la misma colapsaron cayendo a la acera. Los daños a las edificaciones alrededor de la plaza fueron evidentes, mientras las personas se aferraban a sus hijos, algunos llorando preocupados.

También se observaron daños en la iglesia de Penonomé, provincia de Coclé, dónde también colapsaron muros del Hotel Dos Continentes y hubo daños graves a la iglesia.

Incluso en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, se observó el colapso parcial de un edificio.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) también informó que hubo afectaciones a la planta potabilizadora de Chilibre, anunciando que se verá afectado el suministro de agua parcialmente en varios puntos.

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El último movimiento sísmico de magnitud similar en el país fue en 1882, cuándo se reportó un movimiento con 7.9° de magnitud.

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