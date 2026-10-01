Industria de quesos y lácteos apuesta por elevar la producción nacional ante presión de importaciones

El sector lácteo panameño mantiene estable la compra de leche nacional, pero enfrenta el desafío de aumentar la producción y mejorar su competitividad ante la entrada de productos importados, afirmó Emilio Ho Chang, presidente de la junta directiva entrante de la Asociación de Procesadores de Quesos y Lácteos de Panamá (Aproquelpa).

En entrevista con La Estrella de Panamá, Ho Chang explicó que actualmente las empresas que integran el sector compran toda la leche que producen los ganaderos nacionales, con un volumen que ronda los 66 millones de litros anuales.

“En este momento está estable. Toda la leche que se produce se está comprando, que es lo más importante”, señaló Ho Chang, este miércoles, 30 de septiembre, tras tomar posesión como presidente de la junta directiva de Aproquelpa, para el periodo 2026-2028.

Para el dirigente, uno de los principales retos es revertir la tendencia de la producción nacional y lograr que el sector continúe creciendo y atrayendo a nuevas generaciones.

“Tenemos que ver cómo aumentamos la producción nacional, de tal manera que podamos inspirar a las futuras generaciones de que es un sector fuerte que sigue creciendo, que sigue innovando y que eso no va a parar”, sostuvo.

A su juicio, este esfuerzo debe estar acompañado de una estrategia para generar nuevos mercados. “Tenemos que trabajar de la mano: crear mercado y, a su vez, aumentar la producción nacional”, afirmó.

Ho Chang, recalcó que el futuro de la industria láctea depende de la sostenibilidad y articulación de toda la cadena productiva. Explicó que el 85% de las fincas lecheras activas en Panamá corresponden a productores de leche grado C, constituidos principalmente por pequeñas y medianas empresas (pymes) y productores rurales, mientras que el gremio procesa el 80% de esta producción, contribuyendo a la generación de empleos en comunidades del interior del país.

“Panamá tiene oportunidades para ampliar sus mercados y desarrollar productos nacionales, pero para aprovecharlas se debe fortalecer la capacidad productiva”, sostuvo Ho Chang, quien agradeció a las instituciones del Estado y demás aliados por los espacios de trabajo y reiteró la disposición del sector de construir soluciones conjuntas que permitan atender los retos y aprovechar las oportunidades de crecimiento de la industria.

No obstante, subrayó que “el desarrollo del sector lácteo requiere la participación de toda la cadena, gobierno, productores, industrias, proveedores, comercio, academia y consumidores”, agregó el dirigente gremial, al destacar la importancia de mantener una coordinación permanente entre los distintos actores para fortalecer la producción nacional, generar valor agregado y consolidar una industria láctea con mayor capacidad de crecimiento y acceso a nuevos mercados

Importaciones, otro desafío

Ho Chang también señaló la competencia de los productos importados como uno de los principales desafíos para la industria.

Según explicó, Panamá importa anualmente alrededor de 30 millones de litros en el rubro que representa Aproquelpa, volumen que, de acuerdo con sus declaraciones, genera presión sobre la producción local. La industria representada por Aproquelpa compra leche grado C a los productores nacionales.

El dirigente reconoció que Panamá mantiene compromisos internacionales que limitan las posibilidades de restringir las importaciones, por lo que planteó como alternativa elevar la competitividad del sector.

“Hay compromisos internacionales de los cuales no podemos salir y lo que tenemos que hacer es ser más competitivos. Hay que producir más leche y buscar mercados donde se puedan vender”, manifestó.

Ho Chang considera que Panamá tiene capacidad para producir la leche que requiere el mercado nacional e incluso desarrollar una oferta exportable, pero considera necesario fortalecer el trabajo conjunto entre productores, industria y autoridades.

En el evento participaron representantes de la industria láctea, representantes del sector productivo, autoridades gubernamentales, diputados, medios de comunicación e invitados especiales.

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares extendió a la nueva junta directiva, una gestión exitosa, basada en la unidad y en la búsqueda de soluciones que beneficien a toda la cadena.

“Este acto representa una oportunidad para continuar fortaleciendo la industria nacional de quesos y productos lácteos, agregar valor agregado a nuestra producción y conecta directamente el trabajo de los productores con las necesidades de los consumidores”, dijo el ministro.

Linares reafirmó la disposición de mantener una comunicación abierta y un trabajo coordinado con Aproquelpa. “Estamos convencidos de que los principales retos de la cadena láctea deben atenderse mediante la cooperación entre los productores, los procesadores, las instituciones y los demás actores vinculados al sector”, afirmó el titular de la cartera agropecuaria.

Reiteró el compromiso de contribuir al fortalecimiento de la producción nacional, la promoción de una actividad más competitiva y sostenible, y el respaldo a iniciativas que permitan mejorar la calidad, la productividad y la comercialización de los productos lácteos nacionales.

“Cuenten con el MIDA como un aliado dispuesto a escuchar, coordinar y trabajar por el desarrollo del sector”, enfatizó.

Producción y clima

Sobre el impacto del fenómeno de El Niño en la actividad ganadera, Ho Chang indicó que todavía no se observa una afectación fuerte a nivel general, aunque la situación varía según la región.

“En balance todavía no hay una afectación fuerte. Igualmente nosotros como empresas estamos en comunicación con los productores y con las autoridades para que todo se mantenga bajo control”, dijo.

Costa Rica

El eventual restablecimiento del intercambio comercial con Costa Rica también representa un factor que el sector deberá considerar.

Ho Chang señaló que actualmente no existe intercambio comercial, pero reconoció que una eventual reapertura implicaría el ingreso de producción costarricense al mercado panameño.

“Claramente va a haber producción costarricense aquí en Panamá y tenemos cómo afrontar esta situación”, expresó.

Las perspectivas de Ho y Linares coinciden en la necesidad de fortalecer la producción nacional y la competitividad de la industria, en un escenario marcado por las importaciones y los cambios en el comercio regional. El desafío, plantean, será generar las condiciones para que el sector pueda crecer, atender el mercado local y avanzar hacia nuevas oportunidades de comercialización.