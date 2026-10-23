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Casas para damnificados: estos son los tamaños y sus características

Miviot construye viviendas de 43 y 46 metros cuadrados con adecuaciones para personas con discapacidad
Miviot construye viviendas de 43 y 46 metros cuadrados con adecuaciones para personas con discapacidad Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 23/10/2026 11:31
Las nuevas viviendas del Miviot incluirán sistemas de captación de agua, aislamiento térmico y espacios adaptados para personas con movilidad reducida.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) avanza en la ejecución de soluciones habitacionales que contemplan viviendas de aproximadamente 43 metros cuadrados, mientras que aquellas adaptadas para personas con discapacidad tendrán una superficie de 46 metros cuadrados e incorporarán condiciones especiales de accesibilidad.

La información fue proporcionada por el viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, durante una entrevista en Radio Panamá, en la que explicó los componentes y las especificaciones de las casas que construye la institución.

Méndez indicó que las viviendas tendrán dos recámaras amplias, sala-comedor, cocina y lavandería en la parte posterior, equipada con una tina. También contarán con un biodigestor incorporado, instalaciones eléctricas completas y tuberías para los servicios de plomería en la cocina y el baño.

El Miviot contempla viviendas accesibles y equipadas con servicios básicos
El Miviot contempla viviendas accesibles y equipadas con servicios básicos Miviot

Uno de los aspectos destacados del diseño es la incorporación de un sistema de almacenamiento y recolección de agua, mediante un tanque y sus respectivas tuberías, con el propósito de facilitar el aprovechamiento del recurso hídrico en comunidades donde su disponibilidad es limitada.

En materia de construcción y acabados, las casas tendrán pisos de cemento pulido, ventanas de PVC con un diseño similar al de las ventanas francesas y techos de láminas de zinc con aislamiento térmico para reducir el impacto del calor en el interior de las viviendas.

El viceministro también explicó que las unidades destinadas a personas con discapacidad contarán con puertas más anchas y baños adaptados. Entre las adecuaciones se incluyen barras de apoyo en la ducha y el inodoro, así como otros elementos que faciliten la movilidad y el uso de los espacios.

Por otra parte, el funcionario señaló que los contratos de construcción contemplan un porcentaje destinado a la demolición de estructuras afectadas y la remoción de escombros en los lugares donde las viviendas han colapsado o presentan daños.

De esta manera, el Miviot incorpora características de accesibilidad, equipamiento básico y aprovechamiento del agua en el diseño de las soluciones habitacionales que desarrolla para las familias beneficiarias.

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