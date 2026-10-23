Caso diplomas falsos: ordenan detención provisional para 13 imputados por presuntas irregularidades

Un juez de garantía ordenó la madrugada de este viernes 23 de octubre la detención provisional de 13 personas imputadas en el caso Credenciales 2.0, relacionado con la presunta utilización irregular de la plataforma de nombramiento de docentes del Ministerio de Educación (Meduca).

La medida fue adoptada durante una audiencia de control de garantías, en la que la jueza declaró legales las aprehensiones y dio por formulada la imputación de cargos por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, contra la fe pública, blanqueo de capitales y delincuencia organizada.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, que informó sobre el resultado de la audiencia, otros siete imputados quedaron bajo detención domiciliaria, mientras que dos deberán presentarse periódicamente ante la autoridad correspondiente.

Las medidas cautelares se mantendrán mientras avanza la investigación del caso.

¿De qué trata el caso Credenciales 2.0?

La investigación Credenciales 2.0 está relacionada con el presunto uso indebido de la plataforma de nombramientos docentes del Meduca para permitir que personas que no reunían las credenciales requeridas fueran consideradas elegibles para ejercer como docentes.

Según la investigación, estas personas habrían podido percibir salarios y otras prestaciones sin cumplir con los requisitos correspondientes para ocupar esos cargos.

Además, las pesquisas buscan esclarecer las presuntas irregularidades en el sistema de selección y nombramiento de educadores, así como las posibles responsabilidades penales de los involucrados.

La investigación permanece en curso y las personas imputadas conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria en firme.