Caso diplomas falsos: continúa audiencia de control de garantías

Se suspende la audiencia a los 22 nuevos indiciados en la Operación Credenciales 2.0, vinculados con la presunta falsificación de títulos académicos de docentes del Ministerio de Educación.

La audiencia arrancó a las 2 de la tarde. Un total de 22 personas comparecieron, mientras que otro aprehendido por las autoridades no pudo ir por su condición médica y deberá tener su audiencia otro día.

Los indiciados provienen de distintas provincias, principalmente Bocas del Toro, Chiriquí, Los Santos, Panamá Oeste y Panamá.

Entre ellos hay 10 docentes que trabajan en el Meduca. También se encuentra una cajera, una peluquera, un creador de contenido digital, una técnica de enfermería, un trabajador de la construcción y personas desempleadas, entre otras.

Las personas fueron aprehendidas la mañana del lunes. Hasta el momento no se ha legalizado la aprehensión, ni imputado formalmente los cargos. De acuerdo al Ministerio Público, se les vincula con la presunta comisión de delitos contra la administración pública, la fe pública y la seguridad colectiva.

La Operación Credenciales 2.0 le da seguimiento a la Operación Credenciales 1.0 que se realizó el 26 de agosto de este año. En ella se imputaron cargos a 25 personas por falsificación de documentos, corrupción de servidores públicos, ejercicio ilegal de la profesión, delincuencia organizada y blanqueo de capitales.

De acuerdo a un informe elaborado por la División de Crimen Organizado de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), hasta 400 docentes que imparten clases en centros educativos oficiales habrían utilizado documentos falsos que fueron introducidos en el proceso de selección docente para mejorar su calificación dentro del sistema a través de la plataforma Sistema de Administración de Recursos Humanos (Siareh).

Ahora, el Ministerio Público adelanta que investigará asociación ilícita para delinquir, además de falsificación de documentos y blanqueo de capitales, entre otros cargos.

Los indiciados en esta última audiencia provienen de distintas partes del país. Diez de ellos señalaron que trabajan para el Ministerio de Educación (Meduca), la mayoría como docentes en distintos planteles educativos dónde devengan salarios entre 600 dólares y 1,900 dólares.

La audiencia continuará el miércoles a las 8 am. Se espera que se decrete la legalización de la aprehensión y luego se proceda a la imputación de cargos, momento en el que el Ministerio Público liderado por la fiscal Elizabeth Carrión expondrán los elementos que tienen para vincularlos con la investigación.

Por último, se llevará a cabo la audiencia para ordenar las medidas cautelares. Debido a la cantidad de indiciados, las audiencias podrían extenderse más de dos días. Durante la audiencia del martes, abogados defensores ya adelantaron que hay tres indiciadas con hijos lactantes.

En el caso de Credenciales 1.0, las audiencias de control de garantías se extendieron por cuatro días hasta que finalmente se imputaron cargos y se decretó la detención provisional a 10 personas, además de depósito domiciliario a otras 13.