Diplomas falsos: suben a 23 los aprehendidos en la operación Credenciales

La Operación Credenciales 2.0 suma 23 personas aprehendidas en diligencias de allanamiento realizadas este lunes 19 de octubre en cinco provincias del país, informó la fiscal Elizabeth Carrión, a cargo de la investigación. De acuerdo con Carrión, entre las personas aprehendidas hay docentes, exdocentes, administrativos y particulares. Las diligencias se desarrollan en Bocas del Toro, Chiriquí, Panamá Oeste, Veraguas y Los Santos, en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). La investigación comenzó luego de que el Ministerio de Educación (Meduca) presentara una denuncia por presuntas irregularidades en la documentación incorporada a la plataforma utilizada para los concursos de nombramiento de maestros y profesores correspondientes a ese año.

Investigan documentos presentados para concursos docentes

Carrión explicó que las diligencias buscan ubicar elementos indiciarios que permitan ampliar la investigación e identificar a otras personas presuntamente vinculadas con los hechos. La fiscal señaló que se han detectado documentos relacionados con distintas universidades, entre ellas la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi). Sin embargo, indicó que las investigaciones continúan y que aún no se ha determinado si hay funcionarios de esa casa de estudios entre los aprehendidos. Consultada sobre una posible participación de funcionarios de alta jerarquía del Meduca, Carrión respondió que ese aspecto también se encuentra bajo investigación.

Audiencias se realizarán en la ciudad de Panamá