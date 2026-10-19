Lotería Nacional retoma su horario regular de sorteos este miércoles 21 de octubre

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó que a partir del miércoles 21 de octubre se retomará el horario regular de los sorteos, luego de los ajustes realizados por los recientes eventos sísmicos que afectaron algunas zonas del país.

De acuerdo con la entidad, el sorteo del Miercolito se realizará a las 3:00 p.m., mientras que el cierre de devolución de billetes estará establecido para las 12:00 mediodía.