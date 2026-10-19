‘Bolsonaro, vota por mí’: la provocación de Lula en el debate con Flávio Bolsonaro en Brasil

A una semana del balotaje presidencial en Brasil, todas las miradas se centraron en el debate que mantuvieron el presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, y Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y candidato del Partido Liberal, en el canal de televisión Band. En ese encuentro dialéctico, no solo primaron las diferencias, sino también las descalificaciones entre ambos. Estos fueron los momentos más destacados de este encuentro televisado, seguido con interés dentro y fuera de Brasil. El debate se desarrolló en un formato distendido, en el que los candidatos se confrontaron cara a cara, se desplazaron desde sus respectivos atriles y, por momentos, se encontraron frente a frente. La dinámica recordó a uno de los debates presidenciales de la campaña electoral estadounidense de 2016, en el que los entonces candidatos Donald Trump y Hillary Clinton protagonizaron un intercambio de acusaciones.

Lula pide el voto a Jair Bolsonaro

Uno de los momentos más candentes del debate tuvo que ver con el cuestionamiento que Flávio Bolsonaro le lanzó a su contrincante: ”Lula, ¿puede explicar por qué el 73 % de los presos vota por usted?”. Lula responde: ”Lo que quiero es que me vote el 100 %, hasta tu padre. Él te conoce, él te conoce y él sabe que soy mejor que tú”. Acto seguido, miró a la cámara, dirigiéndose a su adversario político, quien se encuentra cumpliendo su condena de 27 años de reclusión en prisión domiciliaria por el intento de golpe en su contra en el 2023, ”(Jair) Bolsonaro, vota por mí”.

HISTÓRICO! Lula acaba de responder a Flávio Bolsonaro durante o debate:Flávio: “Por que 70% dos presidiários votaram em você?”Lula: “Eu quero que 100% votem em mim, até teu pai, que é presidiário!” https://t.co/Ots4vKJQff — Seremos Resistência!! (@seremosresisten) October 18, 2026

El fantasma de Trump

La campaña presidencial brasileña se vio marcada por los intentos de la administración de Donald Trump en influenciar los comicios, cuya segunda vuelta está prevista para este domingo 25 de octubre. Y el debate también fue el escenario para abordar este contexto. Lula aseguró que el hermano de Flávio Bolsonaro exiliado en Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro ‘conspiraba’ contra Brasil, al ‘pedir’ al presidente estadounidense Donald Trump que ‘intervenga en Brasil’. “El pueblo brasileño se ha dado cuenta de que la familia Bolsonaro está subordinada a los intereses estadounidenses. Es evidente. Su hermano está allá ejerciendo presión, instigando un golpe contra Brasil”, agregó el candidato petista. Cuando el Tribunal Supremo Federal de Brasil realizó el juicio por golpismo contra Bolsonaro, la administración Trump anunció aranceles del 50% a los productos brasileños, al considerar que el procedimiento era parte de una ‘persecución política’ contra su aliado.

La transparencia de los candidatos