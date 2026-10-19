Acodeco impone $65,200 en multas por fallas en historiales de crédito

Entre enero y septiembre de 2026, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) aplicó 23 sanciones en primera instancia por un monto global de $65,200 a diversos agentes económicos tras detectar anomalías en la gestión de la información crediticia de los consumidores.

Las faltas corresponden a violaciones directas a la Ley 24 de 22 de mayo de 2002, cuerpo legal que reglamenta el servicio de información sobre el historial de crédito en el territorio nacional.

Las empresas dedicadas al rubro de cobranzas concentraron la mayor cantidad de penalizaciones, con 12 multas que suman $24,000. El sector bancario figuró en el segundo lugar con seis sanciones por $15,100, seguido de las cooperativas con dos multas ($7,100), las financieras con dos ($4,000) y el sector de distribuidoras e importadoras con una sanción de $15,000.

El reporte estadístico del Departamento de Investigación de la Acodeco reveló que la infracción más frecuente fue la inclusión de referencias crediticias a nombre de personas que jamás mantuvieron relación comercial o contractual con el agente económico sancionado. Esta anomalía derivó en 10 multas por $19,000.

De igual forma, la institución sancionó en cuatro ocasiones la omisión en la eliminación de referencias por prescripción ($14,200) y en otros cuatro casos la falta de rectificación del historial mediante números ($9,000).

Entre las faltas detectadas también constan tres sanciones por no eliminar observaciones de cuentas contra reserva ($6,000), una multa de $2,000 por borrar una referencia original vinculada a un proceso de reestructuración y una sanción individual de $15,000 por no corregir una referencia de estado “activa” a “cancelada”.

Paralelo a las sanciones, el volumen de reclamos de los usuarios se mantuvo elevado. Durante los primeros nueve meses de 2026, la Acodeco tramitó 724 quejas presentadas por consumidores relativas a la Ley 24. Las solicitudes exigieron principalmente la eliminación de referencias improcedentes, la corrección de datos erróneos y la actualización del estado real de las obligaciones financieras.

En el periodo anual de 2025, la entidad había contabilizado 1,059 quejas por estos mismos conceptos.