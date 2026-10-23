Ministro Moltó sobre derrumbe en mina de cobre: análisis iniciales del agua indican que ‘no es nada grave’

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, se refirió la mañana de este viernes 23 de octubre a la situación de derrumbe registrada en la mina de Cobre Panamá durante el desarrollo del evento World Coffee Panama.
En su intervención, el titular de la cartera anunció que equipos técnicos de su institución y del Ministerio de Ambiente realizan inspecciones rigurosas en el sitio tras confirmarse un deslizamiento de tierra.
Asimismo, la autoridad explicó que el área ha permanecido bajo intervención por más de 20 años y detalló que los análisis iniciales sobre la calidad del agua indican que la incidencia “no es nada grave”.
No obstante, el ministro recalcó que se mantendrán las precauciones necesarias y la vigilancia constante hasta contar con los informes técnicos definitivos para transparentar la información ante la ciudadanía.
La interrogante responde a las especulaciones en la opinión pública tras la entrega del Informe Final de la Comisión Interministerial —integrada por los titulares del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)— presentado oficialmente al Ejecutivo el pasado 30 de septiembre de 2026.
Este documento recopiló 17 recomendaciones y criterios orientados a salvaguardar el interés nacional, abordan la preservación ambiental del sitio bajo supervisión permanente, el análisis de los compromisos del Estudio de Impacto Ambiental y la búsqueda de soluciones financieras y jurídicas sostenibles para el país tras la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato minero en 2023.
A raíz de este suceso y de las declaraciones oficiales, diversos sectores de la sociedad civil han manifestado que la ciudadanía quedó frente a la duda y la suspicacia sobre la tesis de “abrir para cerrar” el proyecto minero.
Las agrupaciones ciudadanas exigen mayor claridad en los cronogramas y en las acciones reales de mitigación, cuestionando si las inspecciones actuales responden a un plan de cierre definitivo o si existen ambigüedades en el manejo gubernamental del sitio.
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