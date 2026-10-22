Casas para afectados por el terremoto: así serán los modelos de 43 y 46 metros cuadrados

El viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, dio a conocer los detalles del modelo de viviendas que construirá el Gobierno para las familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre. Además, las casas tendrán entre 43 y 46 metros cuadrados, dos recámaras, cocina, baño, lavandería y biodigestor. Las viviendas de 46 metros cuadrados estarán destinadas a personas con discapacidad e incluirán adecuaciones para atender sus necesidades. Además, los modelos contarán con sistemas de cosecha de agua y tanques de reserva para garantizar el almacenamiento del recurso. Durante una entrevista en Radio Panamá, Méndez explicó que el proceso de atención avanza hacia la segunda fase, correspondiente a la reconstrucción y asignación de contratistas, luego de las inspecciones, el levantamiento de información y el censo de las familias damnificadas.

No obstante, indicó que los equipos continúan ingresando a comunidades de difícil acceso para completar la evaluación de los daños. El viceministro señaló que las viviendas se construirán con base en planos estandarizados y previamente aprobados, respaldados por profesionales y ajustados al Reglamento Estructural Panameño. Los diseños contemplan elementos como zapatas, vigas sísmicas, columnas y vigas de amarre, con el objetivo de garantizar la seguridad y resistencia de las estructuras.

En cuanto a los permisos, Méndez explicó que el decreto de emergencia permite agilizar los procedimientos para reconstruir las viviendas en los mismos terrenos donde estaban ubicadas, mediante una declaración jurada, siempre que las condiciones del sitio lo permitan. En los casos donde los terrenos no sean aptos para construir, se deberán evaluar otras alternativas.

Los contratos también contemplan la demolición de las estructuras afectadas y la remoción de escombros para acondicionar los terrenos que todavía puedan utilizarse. Méndez aclaró que la ayuda consiste en una solución habitacional básica financiada por el Gobierno, sin hipotecas vinculadas, y que las familias podrán ampliar sus viviendas posteriormente, de acuerdo con sus posibilidades y las recomendaciones técnicas.

El funcionario agregó que algunas personas han manifestado interés en recibir materiales de construcción en lugar de una vivienda completa, una opción que será analizada más adelante. También se prevé proporcionar un manual de buenas prácticas de construcción para orientar a las familias. Según el viceministro, se ha recopilado más del 90% de la información necesaria para proyectar las ayudas, aunque las evaluaciones continúan en las zonas pendientes.