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Miviot prioriza a adultos mayores, niños y personas con discapacidad afectados por el terremoto

Los ciudadanos pueden ingresar al sitio web oficial del Miviot y completar un formulario con sus datos personales.
Los ciudadanos pueden ingresar al sitio web oficial del Miviot y completar un formulario con sus datos personales. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 21/10/2026 11:06
Miviot habilitó tres canales para registrar y dar seguimiento a los casos de viviendas afectadas por el sismo de magnitud 7.5 del pasado 9 de octubre.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) anunció la mañana de este miércoles 21 de octubre que priorizará la atención de adultos mayores, niños y personas con discapacidad cuyas viviendas resultaron afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió a Panamá este 9 de octubre.

El viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, informó que estos grupos serán atendidos en primera instancia, en el marco del estado de emergencia nacional, aunque aclaró que la cobertura se ampliará progresivamente para responder a todos los casos registrados.

El funcionario señaló que el objetivo es garantizar que las familias afectadas puedan regresar a sus hogares de forma segura.

Miviot habilita tres canales para reportar viviendas afectadas

Para agilizar la evaluación de las casas dañadas por el sismo, el Miviot habilitó tres vías para que los afectados registren sus casos y reciban seguimiento.

1. Plataforma digital

Los ciudadanos pueden ingresar al sitio web oficial del Miviot y completar un formulario con sus datos personales, la dirección exacta de la vivienda y fotografías que permitan documentar los daños.

La plataforma también permite consultar el estado del trámite, que puede aparecer en alguna de las siguientes etapas:

Pendiente de evaluación.

Vivienda evaluada.

Programa asignado.

Construcción en proceso.

Vivienda entregada.

2. Direcciones regionales del Miviot

Las personas afectadas pueden acudir a la dirección regional más cercana del ministerio, donde el equipo de trabajo social levantará el expediente correspondiente para gestionar la atención del caso.

3. Centros de Operaciones de Emergencia y centros de acopio

Otra alternativa es dirigirse directamente al Centro de Operaciones de Emergencia o a los centros de acopio habilitados para recibir asistencia.

Las acciones del Miviot forman parte de la respuesta institucional ante los daños ocasionados por el sismo del 9 de octubre, que afectó viviendas y comunidades del país.

El ministerio reiteró que la atención comenzará por los grupos considerados prioritarios y avanzará de manera progresiva hacia el resto de las familias que requieran apoyo para recuperar condiciones habitacionales seguras.

Además, el proceso contempla el registro de los casos, la evaluación de las viviendas y la asignación de programas de atención, hasta completar las soluciones habitacionales que correspondan.

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