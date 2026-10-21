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Concejo de Panamá suspende encendido de luces patrias por solidaridad con damnificados

El anuncio lo hizo el presidente del Concejo de Panamá, Dorindo Vega, quien explicó que la corporación edilicia consideró que no era prudente realizar esta celebración.
El anuncio lo hizo el presidente del Concejo de Panamá, Dorindo Vega, quien explicó que la corporación edilicia consideró que no era prudente realizar esta celebración. Fotografía Ricardo González
Por
Ricardo González
Especial para La Estrella de Panamá
  • 21/10/2026 10:05
La decisión busca enviar un mensaje de solidaridad con las comunidades afectadas por el sismo.

La actividad, prevista para el 31 de octubre, fue cancelada por unanimidad ante las afectaciones causadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

El Concejo de Panamá decidió suspender por unanimidad el tradicional encendido de luces alusivas a las fiestas patrias en el Palacio Municipal, como muestra de solidaridad con las familias damnificadas por el terremoto que sacudió al país el pasado 9 de octubre.

El anuncio lo hizo el presidente del Concejo de Panamá, Dorindo Vega, quien explicó que la corporación edilicia consideró que no era prudente realizar esta celebración mientras numerosas familias en el interior del país enfrentan las consecuencias del sismo y algunas lo han perdido todo.

Vega recordó que el encendido de luces se realiza tradicionalmente cada 31 de octubre y suele incluir presentaciones artísticas, música y tarimas para dar la bienvenida a las festividades patrias.

Sin embargo, ante la difícil situación que atraviesan los afectados por el terremoto, los concejales optaron por dejar de lado esta actividad festiva y expresar su respaldo a quienes hoy necesitan apoyo para recuperarse de las pérdidas sufridas.

La decisión busca enviar un mensaje de solidaridad con las comunidades afectadas, en momentos en que numerosas familias intentan reconstruir sus hogares y recuperar la normalidad tras el desastre natural.

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