Jubilados cobrarán antes de las fiestas patrias: estas son las fechas de la CSS

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán el primer pago correspondiente al mes de noviembre antes del inicio de las fiestas patrias, debido a los días feriados y conmemorativos programados en el país, según el calendario oficial de la Caja de Seguro Social (CSS).

De acuerdo con la programación de la institución, los beneficiarios que reciben sus pensiones mediante transferencia bancaria (ACH) tendrán disponible su dinero el viernes 30 de octubre.

En tanto, quienes cobran mediante cheque podrán retirar su pago el lunes 2 de noviembre, conforme a las fechas establecidas por la CSS.

El calendario toma en cuenta las celebraciones patrias del 3 al 5 de noviembre, fechas en las que Panamá conmemora acontecimientos importantes de su historia nacional.