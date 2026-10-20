Juan Díaz suspende desfile del 10 de noviembre y llevará ayuda humanitaria a Los Santos

El corregimiento de Juan Díaz suspenderá su tradicional desfile del 10 de noviembre, con motivo del Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos, y organizará en su lugar una caravana de ayuda humanitaria hacia la provincia santeña, afectada por el terremoto del pasado 9 de octubre. El representante de Juan Díaz, David Bernal, confirmó la decisión durante una entrevista en Telemetro Reporta y explicó que la medida responde a un gesto de solidaridad con las familias que enfrentan las consecuencias del sismo y los daños ocasionados en sus viviendas. “Era imposible llevar una fiesta y celebrar cuando nuestros compatriotas y familiares están sufriendo tanto por la falta de sus hogares y también los daños”, expresó Bernal. El funcionario señaló que la iniciativa busca convertir la fecha patriótica en una oportunidad para acompañar a las comunidades afectadas y contribuir a su recuperación.

Juan Díaz organizará una caravana solidaria

Bernal explicó que el próximo 10 de noviembre residentes de Juan Díaz y miembros de distintas asociaciones se trasladarán a la provincia de Los Santos para llevar apoyo a las familias damnificadas. El representante invitó a la comunidad a sumarse a la actividad, que busca ofrecer ayuda y esperanza a quienes atraviesan dificultades tras el terremoto. “Es la mejor manera de hacer patria. Esos gritos de libertad e independencia no solamente deben ser desde los desfiles de celebración, también tienen que ser desde la recuperación que se tiene en momentos de tanta dificultad”, manifestó. La decisión también fue coordinada con la Asociación de Santeños residentes en Juan Díaz, según indicó Bernal durante la entrevista. El representante destacó que el desfile de Juan Díaz es uno de los más emblemáticos de la ciudad de Panamá, pero consideró que las circunstancias actuales requieren priorizar el respaldo a las familias afectadas.

Solidaridad con las familias afectadas por el terremoto