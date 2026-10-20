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Juan Díaz suspende desfile del 10 de noviembre y llevará ayuda humanitaria a Los Santos

El representante invitó a la comunidad a sumarse a la actividad.
El representante invitó a la comunidad a sumarse a la actividad. Alcaldía de Panamá
Por
Leiny Pérez
  • 20/10/2026 14:16
El representante del corregimiento, David Bernal, anunció que la celebración del Primer Grito de Independencia será sustituida por una caravana solidaria hacia la provincia de Los Santos

El corregimiento de Juan Díaz suspenderá su tradicional desfile del 10 de noviembre, con motivo del Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos, y organizará en su lugar una caravana de ayuda humanitaria hacia la provincia santeña, afectada por el terremoto del pasado 9 de octubre.

El representante de Juan Díaz, David Bernal, confirmó la decisión durante una entrevista en Telemetro Reporta y explicó que la medida responde a un gesto de solidaridad con las familias que enfrentan las consecuencias del sismo y los daños ocasionados en sus viviendas.

“Era imposible llevar una fiesta y celebrar cuando nuestros compatriotas y familiares están sufriendo tanto por la falta de sus hogares y también los daños”, expresó Bernal.

El funcionario señaló que la iniciativa busca convertir la fecha patriótica en una oportunidad para acompañar a las comunidades afectadas y contribuir a su recuperación.

Juan Díaz organizará una caravana solidaria

Bernal explicó que el próximo 10 de noviembre residentes de Juan Díaz y miembros de distintas asociaciones se trasladarán a la provincia de Los Santos para llevar apoyo a las familias damnificadas.

El representante invitó a la comunidad a sumarse a la actividad, que busca ofrecer ayuda y esperanza a quienes atraviesan dificultades tras el terremoto.

“Es la mejor manera de hacer patria. Esos gritos de libertad e independencia no solamente deben ser desde los desfiles de celebración, también tienen que ser desde la recuperación que se tiene en momentos de tanta dificultad”, manifestó.

La decisión también fue coordinada con la Asociación de Santeños residentes en Juan Díaz, según indicó Bernal durante la entrevista.

El representante destacó que el desfile de Juan Díaz es uno de los más emblemáticos de la ciudad de Panamá, pero consideró que las circunstancias actuales requieren priorizar el respaldo a las familias afectadas.

Solidaridad con las familias afectadas por el terremoto

Bernal señaló que muchas familias enfrentan dificultades para encontrar un lugar seguro donde permanecer, especialmente ante las lluvias que afectan a las zonas impactadas por el sismo.

Por ello, sostuvo que suspender la celebración y organizar una jornada de apoyo representa una forma de acompañar a los damnificados mientras avanzan los esfuerzos de recuperación.

La iniciativa se suma a las muestras de solidaridad impulsadas en distintos sectores del país tras el terremoto del 9 de octubre, que dejó daños en viviendas y afectaciones en comunidades de las provincias centrales.

Con esta decisión, Juan Díaz cambiará el tradicional desfile por una jornada de apoyo humanitario, con la intención de que la conmemoración patriótica también contribuya a la atención de quienes necesitan ayuda.

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