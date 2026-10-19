Terremoto y lluvias dejan familias afectadas en Pedregal

Los efectos del terremoto que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre, sumados a las fuertes lluvias registradas en los últimos días, han afectado a varias familias del corregimiento de Pedregal, donde se reportan daños en viviendas, muros derrumbados e inundaciones en distintos sectores.

El representante de Pedregal, Luis Constante, informó que el sismo provocó rajaduras en varias residencias y el colapso de algunos muros, situación que mantiene preocupados a sus ocupantes ante el temor de que una posible réplica agrave los daños y ponga en riesgo sus vidas.

A esta situación se suman las lluvias recientes, que han ocasionado inundaciones y pérdidas materiales de consideración en diferentes comunidades, agravando las condiciones de algunas familias cuyas viviendas ya habían resultado afectadas por el movimiento telúrico.

Constante explicó que la junta comunal ha brindado asistencia a los damnificados mediante la entrega de colchones y otros enseres necesarios para atender sus necesidades más inmediatas.

Asimismo, las cuadrillas de mantenimiento han colaborado en la reconstrucción de muros y la reparación de las viviendas afectadas.

No obstante, el representante señaló que es necesario reforzar el apoyo institucional, especialmente por parte del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), para que sus equipos técnicos inspeccionen las residencias que presentan mayores daños estructurales.

El objetivo es determinar las condiciones de seguridad de los inmuebles y establecer si representan un peligro para sus ocupantes, a fin de que las familias puedan recibir orientación y las medidas de protección que correspondan.

“Gracias a Dios los daños no fueron tan importantes como en el interior, pero igualmente estas personas han sido afectadas por el embate de la naturaleza y también necesitan del apoyo de todos para que puedan vivir dignamente”, recalcó Constante.

El representante reiteró la importancia de la coordinación entre las autoridades y las instituciones de respuesta para atender a las familias afectadas y evitar que continúen expuestas a situaciones de riesgo.