Cristiano Ronaldo es sancionado con 30 días de suspensión con Portugal

Cristiano Ronaldo ha sido sancionado con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros por abandonar la concentración de la selección de Portugal debido a desacuerdos con el seleccionador, Jorge Jesus, anunció este lunes el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

De este modo, Cristiano recibe la sanción mínima prevista en el reglamento de la FPF, que, por el abandono de la actividad con las selecciones, contempla una pena de entre uno y seis meses, aunque la máxima en este caso se reduciría a tres, ya que el delantero ha admitido su culpa.

Además, el exjugador del Real Madrid, que actualmente milita en el Al-Nassr saudí, quedó automáticamente suspendido el 30 de septiembre, fecha en la que abandonó la concentración, por lo que ya ha cumplido 19 días y solo le quedan 11 por delante.

Así, Cristiano Ronaldo estará disponible para los próximos compromisos de la selección portuguesa, frente a Dinamarca y Gales en la Liga de las Naciones, los días 14 y 17 de noviembre, algo para lo que tanto el capitán como el seleccionador de Portugal han dejado la puerta abierta.

Según se desprende del comunicado del Comité Disciplinario de la FPF, el capitán de la selección portuguesa “no comunicó ni justificó previamente, ante el responsable de la FPF o de la selección, su intención de abandonar” la concentración el pasado día 30 de septiembre.

Posteriormente, Cristiano Ronaldo le dijo al presidente de la Federación, Pedro Proença, que no se encontraba “en condiciones anímicas para seguir integrado”.

Cristiano Ronaldo abandonó de forma abrupta la selección el pasado 30 de septiembre por desavenencias con Jorge Jesus, tras no haber sido alineado en el partido contra Noruega en Oslo el pasado 27 de septiembre (1-2).

Según una nota del exmadridista, el motivo del desentendimiento fue Jesus haberlo hecho calentar durante media hora y luego no sacarlo al campo.

Días atrás, el presidente de la FPF, Pedro Proença, consideró que Cristiano Ronaldo sigue siendo una pieza fundamental de la selección nacional y confía en que se resuelvan las diferencias entre el capitán y el seleccionador, Jorge Jesus, para facilitar su regreso al equipo.

“Nuestro capitán Cristiano Ronaldo es una de las piezas fundamentales”, afirmó Proença en declaraciones a los periodistas en Funchal (Madeira), donde participó en un acto institucional de cooperación entre la federación, el Ayuntamiento y la Asociación de Fútbol de Madeira.

El dirigente federativo defendió la importancia del delantero de 41 años para las aspiraciones deportivas de Portugal y expresó su confianza en que las partes implicadas encuentren una solución al conflicto que provocó la salida del jugador de la última concentración de la selección.

El presidente de la FPF ha reiterado su voluntad de mantener unido al grupo y considera que la experiencia y el liderazgo del máximo goleador histórico de la selección siguen siendo importantes para alcanzar los objetivos deportivos del equipo.