¿Viaja desde Metro San Isidro? Estos son los cambios que aplicará MiBus

La empresa de transporte público MiBus anunció la implementación de un operativo vial en el intercambiador de Metro San Isidro, a partir del jueves 22 de octubre de 2026, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular durante las horas de mayor movimiento en la tarde.
La medida se aplicará de lunes a viernes, en horario de 3:00 p. m. a 6:30 p. m., y contempla cambios en el uso de los carriles para los metrobuses y los vehículos particulares que transitan por el área.
De acuerdo con MiBus, durante ese período el carril interno del intercambiador será compartido por los metrobuses y los automóviles particulares que se dirijan hacia el norte de la ciudad. En cambio, los vehículos particulares que circulen en dirección al centro no podrán utilizar ese carril.
Los usuarios que se dirijan hacia el centro de la ciudad deberán abordar el metrobús en la parada externa de Metro San Isidro, habilitada para ese sentido.
Por su parte, quienes viajen hacia el norte podrán continuar utilizando el servicio de metrobús de manera habitual dentro del intercambiador.
MiBus recomendó a conductores y pasajeros prestar atención a la señalización y seguir las indicaciones del personal en el área para facilitar el desplazamiento durante el horario del operativo.
La empresa busca con estos ajustes mejorar el flujo vehicular hacia el norte y ordenar la circulación en uno de los puntos de conexión del sistema de transporte público.
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