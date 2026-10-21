¿Viaja desde Metro San Isidro? Estos son los cambios que aplicará MiBus

La empresa de transporte público MiBus anunció la implementación de un operativo vial en el intercambiador de Metro San Isidro, a partir del jueves 22 de octubre de 2026, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular durante las horas de mayor movimiento en la tarde.

La medida se aplicará de lunes a viernes, en horario de 3:00 p. m. a 6:30 p. m., y contempla cambios en el uso de los carriles para los metrobuses y los vehículos particulares que transitan por el área.

De acuerdo con MiBus, durante ese período el carril interno del intercambiador será compartido por los metrobuses y los automóviles particulares que se dirijan hacia el norte de la ciudad. En cambio, los vehículos particulares que circulen en dirección al centro no podrán utilizar ese carril.