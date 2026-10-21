Dengue deja 20 muertos en Panamá; Colón y la capital concentran más casos

Panamá acumula 10,419 casos de dengue y 20 defunciones hasta la semana epidemiológica 39 de 2026, según el informe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), correspondiente al período del 27 de septiembre al 3 de octubre.

La cifra representa una disminución del 16.5% en comparación con el mismo período de 2025, cuando se habían reportado 12,475 casos. Esto equivale a 2,056 contagios menos en el ámbito nacional.

Pese a la reducción, las autoridades sanitarias instaron a la población a mantener las medidas de prevención, principalmente la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Del total de casos registrados este año, 9,066 corresponden a dengue sin signos de alarma, 1,291 presentan signos de alarma y 62 son clasificados como dengue grave.

Colón encabeza la lista de regiones de salud con más casos acumulados, con 2,432 contagios, seguida de la Región Metropolitana, con 2,389, de acuerdo con el reporte epidemiológico.

Chiriquí ocupa el tercer lugar, con 1,259 casos, seguida de Panamá Oeste, con 1,004, y San Miguelito, con 841.

Estas son las cifras por región de salud:

Colón: 2,432 casos.

Metropolitana: 2,389.

Chiriquí: 1,259.

Panamá Oeste: 1,004.

San Miguelito: 841.

Panamá Norte: 739.

Bocas del Toro: 521.

Panamá Este: 512.

Herrera: 297.

Veraguas: 127.

Los Santos: 89.

Comarca Ngäbe-Buglé: 74.

Coclé: 58.

Comarca Guna Yala: 46.

Darién: 31.

Dengue deja 20 defunciones en Panamá

El informe del Minsa mantiene un acumulado de 20 muertes asociadas al dengue durante 2026.

Colón registra cuatro defunciones, mientras que Bocas del Toro, Los Santos y Chiriquí reportan tres cada una. La Región Metropolitana suma dos muertes.

Por su parte, San Miguelito, Coclé, Panamá Norte, Panamá Oeste y Veraguas contabilizan una defunción cada una.

En cuanto a las hospitalizaciones, el país acumula 1,160 pacientes ingresados por dengue, un descenso del 2.77% respecto a los 1,193 registrados durante el mismo período de 2025.

La tasa de incidencia nacional pasó de 273 casos por cada 100,000 habitantes en 2025 a 225.3 en 2026, lo que representa una reducción del 17.47%, según el informe epidemiológico.

Para la semana epidemiológica 39, la tasa reportada fue de 10.6 casos por cada 100,000 habitantes.

El grupo de edad más afectado es el de 10 a 14 años, con 1,182 casos y una tasa de incidencia de 318.9 por cada 100,000 habitantes.