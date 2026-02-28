Inicio de clases 2026: MiBus refuerza operaciones ante aumento del tráfico

Con el inicio del año escolar 2026 y el consiguiente aumento en la circulación vehicular, la empresa de transporte MiBus anunció medidas operativas y emitió recomendaciones para mejorar la movilidad este lunes 2 de marzo.

Con el arranque del año escolar 2026, se proyecta un incremento significativo en la circulación vehicular en la ciudad. Frente a este escenario, MiBus instó a la ciudadanía a adoptar medidas que contribuyan a una circulación más ordenada y segura.

Entre las recomendaciones destacan:

-Planificar las salidas con tiempo adicional, especialmente durante la primera semana de clases.

-Evaluar el uso del transporte público como alternativa para reducir la congestión.

-Respetar las paradas establecidas y la señalización vial.

-Practicar la cortesía vial, cediendo el paso a los buses en paradas y reincorporaciones.

-Evitar estacionamientos indebidos que afecten la circulación.

La empresa recordó que cada bus puede movilizar hasta 80 personas, mientras que un vehículo particular transporta en promedio dos ocupantes, por lo que facilitar el flujo del transporte público impacta positivamente a decenas de estudiantes y trabajadores.