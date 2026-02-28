  1. Inicio
Inicio de clases 2026: MiBus refuerza operaciones ante aumento del tráfico

MiBus anunció refuerzos operativos ante el aumento del tráfico por el inicio de clases 2026
Emiliana Tuñón
  • 28/02/2026 14:51
Más de mil buses estarán en operación diaria tras el inicio del año escolar 2026.

Con el inicio del año escolar 2026 y el consiguiente aumento en la circulación vehicular, la empresa de transporte MiBus anunció medidas operativas y emitió recomendaciones para mejorar la movilidad este lunes 2 de marzo.

Con el arranque del año escolar 2026, se proyecta un incremento significativo en la circulación vehicular en la ciudad. Frente a este escenario, MiBus instó a la ciudadanía a adoptar medidas que contribuyan a una circulación más ordenada y segura.

Entre las recomendaciones destacan:

-Planificar las salidas con tiempo adicional, especialmente durante la primera semana de clases.

-Evaluar el uso del transporte público como alternativa para reducir la congestión.

-Respetar las paradas establecidas y la señalización vial.

-Practicar la cortesía vial, cediendo el paso a los buses en paradas y reincorporaciones.

-Evitar estacionamientos indebidos que afecten la circulación.

La empresa recordó que cada bus puede movilizar hasta 80 personas, mientras que un vehículo particular transporta en promedio dos ocupantes, por lo que facilitar el flujo del transporte público impacta positivamente a decenas de estudiantes y trabajadores.

MiBus refuerza operación tras el regreso a clases 2026

En cuanto a la operación, MiBus informó que mantendrá 10,555 viajes diarios con más de mil buses en circulación, lo que representa un aumento en comparación con marzo de 2025, cuando se realizaban 9,500 recorridos por día. Este ajuste busca absorber la mayor demanda generada por el regreso a clases.

Además, la entidad indicó que reforzará la disponibilidad de operadores y la supervisión en horas pico, realizando ajustes según el comportamiento del flujo de pasajeros para garantizar la continuidad y estabilidad del servicio.

