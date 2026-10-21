Kvaratskhelia se pierde el resto de la temporada por rotura del ligamento cruzado anterior

El georgiano Khvicha Kvaratskhelia sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha tras el partido de Liga de Campeones de este martes contra el Barcelona, lo que le mantendrá varios meses alejado de los terrenos de juego, indicó este miércoles el club.
El delantero, que se retiró cojeando a la hora de juego, será sometido a una intervención quirúrgica “en los próximos días”, señaló el PSG en un comunicado.
El balance médico de la victoria contra el Barcelona 4-2 es duro para el equipo de Luis Enrique, que además de su delantero georgiano perderá también “varias semanas” al atacante francés Ousmane Dembélé y al defensa brasileño y capitán del equipo Marquinhos.
El primero, que se retiró en el minuto 20, sufre una lesión en la pierna izquierda, señaló el club, que no precisó la naturaleza de la misma pero que le obligará a tener tratamiento “las próximas semanas”.
Sobre el brasileño tampoco dio detalles el club, más allá de indicar que sufre una lesión en la pierna derecha por la que será tratado “las próximas semanas”. El capitán también se retiró a la hora de juego, en el mismo momento que Kvaratskhelia.
El delantero parisino no fue el único elemento del PSG que salió lesionado ante el Barcelona. Ousmane Dembélé y Marquinhos tampoco pudieron completar el compromiso.
El francés sufrió una lesión en el muslo izquierdo y se espera que esté de baja entre dos y cuatro semanas, mientras que el brasileño sufrió la misma dolencia pero en la pierna derecha y se espera que también se pierda un mes de actividad.
Dani Olmo también de baja por lesión
Por el lado del Barcelona, el centrocampista Dani Olmo se perderá el clásico de este domingo 25 de octubre ante el Real Madrid y estará aproximadamente un mes de baja tras lesionarse en el adductor durante el encuentro en la Champions ante el PSG.
Según el parte médico facilitado por el club azulgrana, Olmo sufrió una lesión en el adductor izquierdo como consecuencia de una acción traumática con un jugador contrario durante el partido de anoche.
El periodo de baja estimado es de un mes y el primer partido que se perderá será el gran clásico del fútbol español. Dani Olmo se sumará así a una lista de lesionados en la que se encuentran los defensas Eric Garcia, Jules Koundé y Andreas Christensen, así como el delantero Roony Bardghji, este de larga duración.
El centrocampista de Terrassa cumplió ante el PSG su partido 100 con el Barça y su última lesión databa de principios de diciembre pasado, cuando se dislocó el hombro fruto de una caída en un partido ante el Atlético de Madrid.
Desde entonces, Dani Olmo llevaba 44 partidos consecutivos sin lesión, 32 en el curso pasado y los 12 del presente.
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