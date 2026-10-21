A falta de confirmación oficial, Panamá y Perú se verían las caras en diciembre

La selección de Panamá podría tener una última función dentro del calendario del 2026. Desde Perú aseguran que el combinado dirigido por Thomas Christiansen habría aceptado jugar un duelo amistoso ante los peruanos en el mes de diciembre.

Distintos medios lo llaman ‘Partido de agremiados’ en la que Panamá y Perú se verán las caras justamente este 9 de diciembre en el estadio Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en la ciudad de Cusco siendo este el último partido que sostendrían ambos equipos en este 2026. Una de las razones por la cual se escogió esta sede es debido a que Perú jugará muchos de sus partidos como local en esta ciudad durante las Eliminatorias al Mundial 2030, por lo que el equipo se estará probando en este escenario.

Al ser fuera de fecha FIFA, ambos equipos jugarían con un cuadro totalmente alternativo. Por la parte peruana, se habla que irían con un equipo Sub-23 con algunas figuras de la liga local. Por el lado de Panamá, si en tal caso se confirma dicho partido amistoso, habría que ver con que equipo se presentará ante los peruanos ya que la final de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) está pactada para el sábado 5 de diciembre.

Cabe destacar que Panamá no era la primera opción de Perú para este duelo amistoso. Se habla que en una primera instancia estaban contempladas las selecciones de Venezuela y Uruguay, sin embargo estas declinaron las opciones debido a la altitud. Hay que recordar que Cusco es uno de los puntos más altos de Perú, la cual está a unos 3.400 metros sobre el nivel del mar.

A pesar de esto, aún faltaría la confirmación por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).