Panamá gana invicto el Campeonato Centroamericano de Sóftbol Sub-23

Panamá derrotó 11-3 a Honduras y conquistó invicto el Campeonato Centroamericano de Sóftbol Masculino Sub-23

La Selección Masculina Sub-23 de Sóftbol de Panamá conquistó el Campeonato Centroamericano de Bola Rápida tras derrotar 11-3 a Honduras en el partido por el título.

El equipo panameño cerró su participación invicto, de acuerdo con la información suministrada, y aseguró la medalla de oro con una diferencia de ocho carreras ante la novena hondureña.

Panamá tuvo una destacada producción ofensiva en el encuentro decisivo. Dayan Villarreal, Ángel Vásquez y Edgar Díaz conectaron cuadrangulares, aportes que contribuyeron al triunfo panameño.

La selección tuvo que remontar una pizarra adversa durante el cuarto episodio, momento en el que tomó el control del partido y estableció la ventaja que mantuvo hasta el final.

Desde el montículo, el cuerpo de lanzadores panameño limitó a Honduras a tres carreras, mientras la ofensiva produjo 11 anotaciones para definir el campeonato.

Con este resultado, Panamá terminó el certamen sin derrotas y obtuvo el campeonato regional de la categoría Sub-23.