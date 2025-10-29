Baja confirmada: Pedri sufre una rotura muscular y estará fuera varias semanas en el Barça

La enfermería del FC Barcelona sigue recibiendo jugadores, el último en llegar ha sido Pedri, quien se lesionó en el Clásico frente al Real Madrid y estará varias semanas de baja.

Las malas noticias se siguen acumulando en el seno del equipo, luego de que Hansi Flick no podrá contar con su pilar en el mediocampo. Pedri, quien fue expulsado por primera vez en su carrera por doble tarjeta amarilla contra el Real Madrid, sufrió una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda.

El club español confirmó la baja del canario, por lo que se perderá varios partidos con el equipo. La baja de Pedri es muy sensible para el esquema de Flick, ya que es parte de la columna vertebral del Barcelona. Sumado a ello, hace semanas que tampoco el entrenador alemán cuenta con otros jugadores importantes como Raphinha, Robert Lewandowski, Gavi o Dani Olmo.

Durante el Clásico, se le vio a un Pedri muy cansado en los minutos finales y ese ‘doble esfuerzo’ por cumplir con las tareas defensivas le pudo haber pasado factura.

Se especula que el jugador de 22 años no regrese a la dinámica con el equipo hasta después del parón de selecciones de noviembre, es decir en unas tres semanas aproximadamente. Tanto Flick, como Luis de la Fuente, habían ‘exprimido’ a Pedri en este inicio de campaña jugando prácticamente todo.

En lo que llevamos de temporada, Pedri acumula 1.400 minutos repartidos en 17 partidos con el Barcelona y la selección de España. De hecho, ha salido en el 11 titular en todos los encuentros y completado los 90 minutos en nueve cotejos del total. Números que se asemejan a los que tuvo en la temporada 2021 cuando llegó a jugar más de 60 partidos en una sola campaña.