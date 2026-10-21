Gobernación cancela la Cremación de Banderas en solidaridad con afectados por el terremoto

La Gobernación de la provincia de Panamá anunció la cancelación del acto de Cremación de Banderas, programado para el próximo 28 de octubre, como medida de solidaridad con las comunidades del interior del país afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre y sus múltiples réplicas.

La decisión fue comunicada por la gobernadora de Panamá, Mayín Correa, quien explicó que los recursos humanos y logísticos previstos para la actividad serán redirigidos a las zonas afectadas por el movimiento sísmico.

El acto de Cremación de Banderas constituye una tradición con la que se da inicio a las festividades del Mes de la Patria. Sin embargo, ante las afectaciones registradas en el interior del país, la Gobernación optó por suspender la ceremonia y sumarse a los esfuerzos de asistencia a las comunidades damnificadas.