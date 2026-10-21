Gobernación cancela la Cremación de Banderas en solidaridad con afectados por el terremoto

La Gobernación de la provincia de Panamá anunció la cancelación del acto de Cremación de Banderas, programado para el próximo 28 de octubre, como medida de solidaridad con las comunidades del interior del país afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre y sus múltiples réplicas.
La decisión fue comunicada por la gobernadora de Panamá, Mayín Correa, quien explicó que los recursos humanos y logísticos previstos para la actividad serán redirigidos a las zonas afectadas por el movimiento sísmico.
El acto de Cremación de Banderas constituye una tradición con la que se da inicio a las festividades del Mes de la Patria. Sin embargo, ante las afectaciones registradas en el interior del país, la Gobernación optó por suspender la ceremonia y sumarse a los esfuerzos de asistencia a las comunidades damnificadas.
En el comunicado, la institución señaló que los recursos destinados a la organización del acto se incorporarán a las labores de apoyo que desarrollan distintas entidades del Estado en las provincias afectadas.
La Gobernación indicó que esta decisión responde a la necesidad de concentrar esfuerzos en la atención de las personas perjudicadas por el terremoto y contribuir a las acciones de respuesta que se mantienen en el interior de la República.
El comunicado también destacó el trabajo coordinado entre las instituciones públicas para llevar asistencia y soluciones a las comunidades que enfrentan las consecuencias del sismo.
La cancelación modifica el inicio tradicional de las actividades patrióticas en la provincia de Panamá, en un contexto marcado por las afectaciones que dejó el terremoto del 9 de octubre de 2026.
La Gobernación no detalló en el comunicado si se realizarán otras actividades relacionadas con el Mes de la Patria ni si el acto de Cremación de Banderas será reprogramado.
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