Contraloría distribuye $2.48 millones a 228 alcaldías y juntas comunales tras el terremoto

La Contraloría General de la República distribuyó aproximadamente $2.48 millones entre 228 alcaldías y juntas comunales de las regiones afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre, informó este martes 20 de octubre el contralor general, Anel Flores.

El funcionario explicó que los recursos se entregaron durante la semana pasada para apoyar las labores de atención y recuperación en las comunidades impactadas por el movimiento sísmico.

Además, anunció que la institución prepara una nueva planilla de desembolsos para incluir otras áreas que reportaron afectaciones después de la primera distribución de los fondos.

“Actualmente estamos haciendo una planilla nueva para desembolsos, de áreas que no nos habían reportado problemas”, detalló Flores.