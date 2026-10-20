Contraloría distribuye $2.48 millones a 228 alcaldías y juntas comunales tras el terremoto

La Contraloría General de la República distribuyó aproximadamente $2.48 millones entre 228 alcaldías y juntas comunales de las regiones afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre, informó este martes 20 de octubre el contralor general, Anel Flores.
El funcionario explicó que los recursos se entregaron durante la semana pasada para apoyar las labores de atención y recuperación en las comunidades impactadas por el movimiento sísmico.
Además, anunció que la institución prepara una nueva planilla de desembolsos para incluir otras áreas que reportaron afectaciones después de la primera distribución de los fondos.
“Actualmente estamos haciendo una planilla nueva para desembolsos, de áreas que no nos habían reportado problemas”, detalló Flores.
Según el contralor, las autoridades trabajan en la identificación de las comunidades que no fueron incluidas inicialmente y que requieren apoyo tras el terremoto.
La nueva planilla busca ampliar la cobertura de la asistencia a las zonas afectadas, incluidas áreas prioritarias de las cuatro provincias impactadas que quedaron fuera del primer desembolso.
Flores indicó que se espera completar este proceso durante la presente semana.
Los nuevos desembolsos se sumarían a los aproximadamente $2.48 millones distribuidos entre las 228 alcaldías y juntas comunales, en el marco de las acciones de respuesta ante los daños ocasionados por el sismo.
La actualización de los registros permitirá incorporar las afectaciones comunicadas posteriormente por las comunidades y avanzar en la atención de las necesidades reportadas tras la emergencia.
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