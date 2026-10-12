Contraloría flexibiliza a Juntas Comunales fondos y vehículos para atender terremoto

La Contraloría General de la República anunció la adopción de medidas extraordinarias para facilitar la atención inmediata de las comunidades impactadas por el terremoto 7.5 registrado en el país el viernes 9 de octubre.
Entre las disposiciones destacan:
La institución informó que mantiene coordinación con alcaldes y representantes de corregimiento, además de habilitar un centro de llamadas para atender consultas relacionadas con la gestión de recursos.
En caso de no lograr comunicación inmediata, las solicitudes podrán ser procesadas a partir de las primeras horas del lunes.
“La prioridad es atender oportunamente a la población afectada, garantizando al mismo tiempo el uso responsable y transparente de los recursos públicos”, señaló la Contraloría en el comunicado.
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