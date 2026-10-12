Contraloría flexibiliza a Juntas Comunales fondos y vehículos para atender terremoto

La Contraloría General de la República anunció la adopción de medidas extraordinarias para facilitar la atención inmediata de las comunidades impactadas por el terremoto 7.5 registrado en el país el viernes 9 de octubre. Entre las disposiciones destacan:

Uso flexible de fondos de inversión: Las juntas comunales podrán emplear los fondos PIOPS e IBIS para cubrir necesidades urgentes de la población, como alimentos, agua y artículos de primera necesidad, siguiendo los manuales de operación establecidos.

Movilización de vehículos comunales: Durante el periodo de emergencia, se permitirá el uso de estos vehículos sin salvoconducto, con el objetivo de apoyar el traslado de personas heridas y brindar asistencia directa a las comunidades.