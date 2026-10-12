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Contraloría flexibiliza a Juntas Comunales fondos y vehículos para atender terremoto

Las juntas comunales podrán emplear los fondos PIOPS e IBIS para cubrir necesidades urgentes de la población
Las juntas comunales podrán emplear los fondos PIOPS e IBIS para cubrir necesidades urgentes de la población Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 12/10/2026 13:18
La institución informó que mantiene coordinación con alcaldes y representantes de corregimiento, además de habilitar un centro de llamadas para atender consultas relacionadas con la gestión de recursos.

La Contraloría General de la República anunció la adopción de medidas extraordinarias para facilitar la atención inmediata de las comunidades impactadas por el terremoto 7.5 registrado en el país el viernes 9 de octubre.

Entre las disposiciones destacan:

Uso flexible de fondos de inversión: Las juntas comunales podrán emplear los fondos PIOPS e IBIS para cubrir necesidades urgentes de la población, como alimentos, agua y artículos de primera necesidad, siguiendo los manuales de operación establecidos.
Movilización de vehículos comunales: Durante el periodo de emergencia, se permitirá el uso de estos vehículos sin salvoconducto, con el objetivo de apoyar el traslado de personas heridas y brindar asistencia directa a las comunidades.

La institución informó que mantiene coordinación con alcaldes y representantes de corregimiento, además de habilitar un centro de llamadas para atender consultas relacionadas con la gestión de recursos.

En caso de no lograr comunicación inmediata, las solicitudes podrán ser procesadas a partir de las primeras horas del lunes.

“La prioridad es atender oportunamente a la población afectada, garantizando al mismo tiempo el uso responsable y transparente de los recursos públicos”, señaló la Contraloría en el comunicado.

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