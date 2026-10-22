Foro Económico Mundial sitúa a Panamá en el centro del debate global sobre inversión, logística y estándares de la OCDE

La capital panameña acoge este jueves 22 de octubre la Reunión de Estrategia País del Foro Económico Mundial, un encuentro que reúne a líderes gubernamentales y empresariales de todo el mundo para abordar las perspectivas económicas de la nación y su rol como punto neurálgico en la conexión de las Américas y los mercados globales, facilitando aproximadamente el 5 % del comercio marítimo mundial.
“Panamá ocupa una posición singular y estratégica en la economía global, al tiempo que opera en un entorno internacional en evolución que presenta tanto nuevas oportunidades como desafíos”, señaló Alois Zwinggi, presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial, durante una conferencia de prensa ayer, 21 de octubre previo al cónclave.
Agregó que el evento busca intercambiar perspectivas sobre cómo el país puede aprovechar sus ventajas para fomentar un crecimiento competitivo, resiliente y sostenible.
En representación del presidente Mulino, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, agradeció al Foro Económico Mundial su respaldo a Panamá y la confianza depositada para celebrar este encuentro en la ciudad capital, destacando que el país en pleno ha sabido enfrentar con resiliencia y unidad la difícil situación derivada del terremoto del 9 de octubre de 2026.
“El presidente Mulino lo ha reiterado con firmeza: Panamá se levanta, avanza y se proyecta al mundo con mayor ímpetu”, sostuvo Orillac, quien ponderó las ventajas del país, tales como su conectividad aérea, los puertos, la Zona Libre de Colón y un robusto centro financiero.
El Foro, por su parte, informó que Mulino destacó que el cónclave se realiza tras una prueba profunda de resiliencia para la nación, y agradeció la solidaridad internacional ante los recientes eventos sísmicos. “Hoy, Panamá se está posicionando como el centro regional de referencia para el crecimiento sostenible, la energía limpia y una logística resiliente. Estamos comprometidos con la creación de sólidas alianzas público-privadas que fomenten el comercio global e impulsen un desarrollo duradero e inclusivo”, afirmó el mandatario.
Kristelle Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia, detalló que el objetivo del gobierno del presidente Mulino con este foro es presentar a los inversionistas la visión de nuestro país y fomentar la inversión extranjera directa como motor de empleo.
El programa incluye un diálogo especial con el presidente Mulino y reuniones de alto nivel con miembros del gabinete para abordar la estabilidad macroeconómica, las reformas para mejorar el clima de inversión y las oportunidades en sectores clave.
La agenda de trabajo se estructurará en torno a tres prioridades principales. En primer lugar, el área de energía y logística buscará posicionar al Canal de Panamá como un centro multienergético para impulsar la productividad, la innovación y la eficiencia en las cadenas de suministro. En segundo lugar, los corredores comerciales analizarán cómo los puertos y los ecosistemas industriales pueden reforzar el rol de Panamá como corredor comercial global. En tercer lugar, la sostenibilidad definirá prioridades para integrar la acción climática, la seguridad hídrica y la circularidad en el desarrollo industrial.
Asimismo, se abordarán las reformas orientadas a alinear al país, a partir del año fiscal 2027, con los estándares globales de transparencia tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión Europea, con el fin de fortalecer la confianza de los inversionistas.
El foro contará con la participación de 27 líderes de compañías globales de 17 países, entre quienes destacan Toby Rice, presidente y director ejecutivo de EQT Corporation; Vincent Clerc, director ejecutivo de A.P. Møller-Maersk; Andrés Gluski, presidente del consejo de administración y director ejecutivo de AES Corporation; y Niclas Mårtensson, director ejecutivo de Stena Line Group.
La jefa para América Latina del WEF, Marisol Argueta de Barillas, detalló que la agenda de las reuniones incluye temas de infraestructura energética, logística, el Canal de Panamá, comercio y sostenibilidad.
Además, se realizarán análisis profundos para fortalecer el ecosistema del país para las principales industrias, reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro, promover la economía circular e incorporar soluciones que favorezcan la naturaleza en los sistemas vinculados a los puertos. También está en agenda la firma de un memorando de entendimiento entre el WEF y el Ministerio de Ambiente.
Desde la perspectiva de la infraestructura y la inversión, el país impulsa proyectos clave como la ampliación de la capacidad de los embalses del Canal de Panamá para garantizar los recursos hídricos a largo plazo, además del desarrollo de un corredor energético y nuevas terminales de contenedores.
Finalmente, el evento analizará el impacto de la adhesión de Panamá al bloque comercial sudamericano Mercosur, un paso que busca facilitar el comercio, diversificar las cadenas de suministro y estrechar los vínculos entre Centroamérica, Sudamérica y los mercados globales.
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