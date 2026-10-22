Foro Económico Mundial sitúa a Panamá en el centro del debate global sobre inversión, logística y estándares de la OCDE

La capital panameña acoge este jueves 22 de octubre la Reunión de Estrategia País del Foro Económico Mundial, un encuentro que reúne a líderes gubernamentales y empresariales de todo el mundo para abordar las perspectivas económicas de la nación y su rol como punto neurálgico en la conexión de las Américas y los mercados globales, facilitando aproximadamente el 5 % del comercio marítimo mundial.

“Panamá ocupa una posición singular y estratégica en la economía global, al tiempo que opera en un entorno internacional en evolución que presenta tanto nuevas oportunidades como desafíos”, señaló Alois Zwinggi, presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial, durante una conferencia de prensa ayer, 21 de octubre previo al cónclave.

Agregó que el evento busca intercambiar perspectivas sobre cómo el país puede aprovechar sus ventajas para fomentar un crecimiento competitivo, resiliente y sostenible.

En representación del presidente Mulino, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, agradeció al Foro Económico Mundial su respaldo a Panamá y la confianza depositada para celebrar este encuentro en la ciudad capital, destacando que el país en pleno ha sabido enfrentar con resiliencia y unidad la difícil situación derivada del terremoto del 9 de octubre de 2026.

“El presidente Mulino lo ha reiterado con firmeza: Panamá se levanta, avanza y se proyecta al mundo con mayor ímpetu”, sostuvo Orillac, quien ponderó las ventajas del país, tales como su conectividad aérea, los puertos, la Zona Libre de Colón y un robusto centro financiero.

El Foro, por su parte, informó que Mulino destacó que el cónclave se realiza tras una prueba profunda de resiliencia para la nación, y agradeció la solidaridad internacional ante los recientes eventos sísmicos. “Hoy, Panamá se está posicionando como el centro regional de referencia para el crecimiento sostenible, la energía limpia y una logística resiliente. Estamos comprometidos con la creación de sólidas alianzas público-privadas que fomenten el comercio global e impulsen un desarrollo duradero e inclusivo”, afirmó el mandatario.

Kristelle Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia, detalló que el objetivo del gobierno del presidente Mulino con este foro es presentar a los inversionistas la visión de nuestro país y fomentar la inversión extranjera directa como motor de empleo.