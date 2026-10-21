La inversión del régimen SEM se expande más de 20% y empuja las exportaciones de servicios a los $2,500 millones

El ecosistema de las Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) se ha consolidado como un motor clave de la dinamización económica y la atracción de divisas en Panamá. Sin embargo, su capacidad para absorber mano de obra local se enfrenta a un cuello de botella estructural: la falta de talento calificado con destrezas digitales y dominio avanzado del idioma inglés.

Durante la presentación de los resultados sobre el impacto social y económico del sector, Tony Roldán, presidente de la Cámara de Sedes de Empresas Multinacionales (Casem), detalló que la presencia de estas compañías genera un efecto multiplicador que se extiende a diversos eslabones de la economía panameña. ”Las exportaciones de servicios que se hacen desde Panamá hacia el exterior es de más de $2,500 millones de dólares. Somos los principales exportadores de servicios del país”, afirmó Roldán.

Para dimensionar la magnitud de estas operaciones y su efecto multiplicador en los hogares panameños, el presidente de Casem detalló: ”Estamos hablando de que las más de 200 empresas que están operando hoy en día generan más de 11,500 empleos directos y muchos miles más de empleos indirectos. Hay cifras que lo demuestran: más de $800 millones solamente en la planilla de las empresas, con un gasto operativo superior a los $1,300 millones al año en 2025”.

Derrama económica e inversión operativa

El impacto financiero del régimen SEM —creado mediante la Ley 41 en 2007— va más allá de la contratación directa. Según cifras expuestas por Casem, más del 70% del presupuesto de operación de estas corporaciones se destina a la contratación de proveedores locales, lo que genera un encadenamiento directo en industrias como bienes raíces, aviación, turismo, seguros y logística. En el ámbito inmobiliario, por ejemplo, las corporaciones SEM ocupan más de 13 kilómetros cuadrados de espacios corporativos.

Al comparar el desempeño corporativo del período 2025 contra el año 2024, las exportaciones de servicios aumentaron cerca de un 15%, mientras que el flujo de reinversión para la ampliación de operaciones en el país creció un 20%, alcanzando más de $20 millones, explicó Roldán.

”El crecimiento de estas inversiones demuestra que las empresas siguen apostando por Panamá, por ampliar sus operaciones y por incrementar los servicios que se brindan desde acá”, subrayó Roldán.

Sin embargo, en materia de empleabilidad, de los 11,500 puestos directos creados por el sector, solo el 50% corresponde a profesionales panameños, una proporción que el gremio busca incrementar.

Optimismo gubernamental y el impulso de las listas internacionales

Desde la perspectiva gubernamental, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) proyecta una aceleración en la captación de nuevas sedes, respaldada por la reciente exclusión de Panamá de la lista negra de la Unión Europea (UE).

Jeannette Díaz-Granados, directora general de Sedes de Empresas Multinacionales del MICI, calificó como “positivo” el balance de gestión tras superar las metas de atracción fijadas para el año.

“A la fecha ya cumplimos la meta del año pasado y hemos superado en $20 millones la inversión proyectada de estas empresas”, señaló la funcionaria, destacando la presencia de conglomerados globales en sectores de manufactura, informática, agroindustria y bienes de consumo como Philips, 3M, Maersk, AES, Procter & Gamble, Dell y Samsung.

Respecto al beneficio de las exoneraciones fiscales y migratorias contempladas en la Ley 41, Díaz-Granados sostuvo que el gasto público de incentivos queda retribuido al país. “Lo que queremos comprobar con estas cifras es que esos beneficios que nosotros aportamos como Gobierno realmente se duplican y son devueltos anualmente a través de un impacto directo a la economía local”, sostuvo la funcionaria.