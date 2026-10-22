Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 22 de octubre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronosticó lluvias y aguaceros de intensidad variable, acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento, para este jueves 22 de octubre, principalmente en las provincias de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro.

De acuerdo con el pronóstico emitido por la Dirección de Meteorología del IMHPA, durante la tarde se esperan aguaceros de moderados a fuertes en el Caribe occidental, específicamente en la cordillera de Bocas del Toro, el norte de la comarca Ngäbe-Buglé y el norte de Veraguas. También se prevén chaparrones de corta duración en Colón y la comarca Guna Yala.

En la vertiente del Pacífico, durante la madrugada y la mañana se esperan lluvias dispersas en áreas marítimas del golfo de Panamá, con posibilidad de que se extiendan hacia las costas del este de la provincia de Panamá y el sur de Azuero.

Para la tarde y noche, el pronóstico indica aguaceros de intensidad variable, con actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento, en Chiriquí, Veraguas y las zonas montañosas de la península de Azuero. Asimismo, podrían registrarse chaparrones aislados en Panamá Oeste, Panamá y Darién, incluidas sus comarcas Emberá.

En el Caribe occidental se prevén algunas lluvias durante la noche en la cordillera de Bocas del Toro, que disminuirán progresivamente. En el resto de la vertiente del Caribe no se esperan eventos lluviosos significativos.

El IMHPA informó que las temperaturas mínimas oscilarán entre 16 °C y 23 °C en la cordillera Central, mientras que en el resto del país se ubicarán entre 23 °C y 24 °C.

Las temperaturas máximas alcanzarán entre 29 °C y 32 °C en el Pacífico, de 28 °C a 31 °C en el Caribe y de 20 °C a 26 °C en la cordillera Central.

Por otra parte, los índices máximos de radiación ultravioleta UV-B se mantendrán entre altos y muy altos en el territorio nacional, con valores de seis a diez.

Ante el pronóstico de lluvias, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en distintas regiones del país, se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones y avisos oficiales de las autoridades meteorológicas.