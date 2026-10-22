Francia registra la muerte del primer caso humano del virus Shamonda: ¿qué se sabe hasta ahora?

Francia investiga la muerte de un hombre infectado por el virus Shamonda (SHAV), en lo que constituye el primer caso conocido de infección humana por este patógeno, que hasta ahora había sido detectado principalmente en animales de granja. El caso ha generado preocupación entre los organismos europeos de salud pública, que estudian sus posibles implicaciones.
Según informó el diario EL PAÍS, el paciente falleció a principios de octubre mientras recibía tratamiento por una enfermedad grave en los Hospices Civils de Lyon. Durante su hospitalización, presentó complicaciones cerebrales que los médicos consideran probablemente relacionadas con la infección. Sin embargo, las autoridades francesas todavía investigan si el virus causó o contribuyó a su fallecimiento.
La principal hipótesis es que el hombre contrajo la infección tras la picadura de un mosquito del género Culicoides, conocido como jején. Estos pequeños insectos transmiten el virus entre animales y podrían haber intervenido en este caso. No obstante, la vía de contagio aún debe confirmarse, según dio a conocer el medio. Además se creía no era tranmisible al hombre
El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) mantiene contacto con las autoridades francesas para evaluar el riesgo sanitario. Según el medio, el Ministerio de Agricultura de Francia señaló que las investigaciones clínicas, biológicas y epidemiológicas continúan y que, hasta el momento, no se ha identificado un riesgo para la población general.
El virus Shamonda fue detectado en Europa por primera vez durante el verano de este 2026 y posteriormente se identificó en explotaciones ganaderas de varios países, entre ellos España. Según EL PAÍS, en el ganado bovino, los animales infectados pueden presentar fiebre, diarrea, decaimiento y disminución de la producción de leche.
Las autoridades europeas continúan vigilando la evolución del virus y sus posibles efectos en la salud humana y animal. Por tratarse del primer caso humano conocido, todavía se necesita más información para determinar su capacidad de transmisión a las personas y el riesgo que representa.
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