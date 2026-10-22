Foro Económico Mundial reunió a 28 multinacionales para invertir en Panamá

Alois Zwinggi, presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), presentó un balance de la visita oficial realizada a Panamá junto a una delegación compuesta por 28 empresas de 17 países. La misión tuvo como propósito principal conocer de primera mano la visión de desarrollo, los proyectos prioritarios y el clima de negocios que ofrece el país para la atracción de inversión extranjera. Durante su intervención, Zwinggi expresó su solidaridad con el pueblo panameño tras los estragos ocasionados por un reciente evento sísmico, destacando la sólida resiliencia de la sociedad para superar circunstancias adversas.

Resultados

Como un reflejo directo del interés generado por el encuentro, Zwinggi resaltó que varias empresas participantes concretaron compromisos inmediatos con el país. Entre ellos destaca la compañía Maersk, la cual aportó una contribución de dos millones de dólares destinados a las labores de reconstrucción, mientras que la empresa AES asumió la responsabilidad de rehabilitar una escuela y una clínica de salud.

Estrategia y debate

El evento se desarrolló bajo el formato de reuniones de estrategia país (Country Strategy Meetings), una modalidad orientada a reunir a un número selecto de líderes empresariales y altos funcionarios de gobierno para sostener debates abiertos. La agenda abarcó sesiones enfocadas en energía, logística y economía circular, además de un desayuno de trabajo con el presidente de la República, José Raúl Mulino. Asimismo, se formalizó un Memorando de Entendimiento con el gobierno nacional centrado en el manejo de desechos plásticos, integrando a Panamá en una iniciativa global que el WEF impulsa en nueve países de América Latina. La delegación también sostuvo encuentros ministeriales y un almuerzo estratégico con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), donde se valoró a la vía interoceánica no solo como un paso de tránsito marítimo, sino como un nodo logístico integral de transporte de mercancías y energía.

Claves

El presidente ejecutivo del WEF señaló que los directivos internacionales identificaron múltiples ventajas competitivas en el mercado panameño: Seguridad jurídica y estabilidad: Se valoró de forma positiva el marco estructural predecible, las reglas claras y la estabilidad política que imperan en la nación. Economía dolarizada: El uso del dólar estadounidense fue calificado como un factor determinante para disminuir de manera considerable los riesgos financieros de los inversionistas. Infraestructura e innovación: Los participantes reconocieron el potencial del país para la implementación de centros de datos (data centers) y el aprovechamiento de la inteligencia artificial, vinculada directamente a la formación del capital humano y la educación.

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