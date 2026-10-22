De Panamá al mundo: los acontecimientos más relevantes de este jueves 22 de octubre

La actualidad nacional e internacional estuvo marcada este jueves 22 de octubre por sucesos de alto impacto, decisiones legislativas y anuncios relevantes para el futuro del país, entre ellos el fallecimiento de una estudiante herida durante la evacuación de un centro educativo en Veraguas, un incidente con detonaciones de arma de fuego en la capital y la designación de Panamá como sede de una importante cumbre mundial sobre bioeconomía.

Uno de los hechos más sensibles de la jornada fue la confirmación, por parte del Ministerio de Salud (Minsa), del fallecimiento de Regina Miranda, quien había resultado gravemente herida durante la evacuación de la escuela Rómulo Arrocha, en Santiago de Veraguas, luego del sismo de magnitud 7.5 que sacudió a Panamá.

-La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de tres personas y la retención de cuatro vehículos tras registrarse detonaciones de arma de fuego en el sector de Albrook, en la ciudad de Panamá. Las autoridades realizaron verificaciones en el área con el objetivo de esclarecer las circunstancias del incidente.

-La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate, con siete votos a favor, un proyecto de ley que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987, normativa que contempla beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad. La iniciativa continuará su trámite legislativo correspondiente.

-Panamá destacó la selección de Panamá como sede del Global Bioeconomy Summit (GBS) en 2028. Con esta designación, Panamá se convertirá en el primer país de América Latina y el Caribe en albergar este encuentro internacional, que reúne a representantes y especialistas vinculados al desarrollo de la bioeconomía.

-Un sismo de gran magnitud sacudió este jueves la Región Autónoma del Tíbet, en el suroeste de China. El movimiento telúrico activó la atención de los organismos de monitoreo geológico debido a su intensidad y a las características geográficas de la zona.