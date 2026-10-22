¡Garra panameña! Michael Amir Murillo entra y Beşiktaş rescata el 2-2 ante el Crystal Palace

El Beşiktaş de Turquía y el Crystal Palace de Inglaterra firmaron un disputado empate 2-2 en el Estadio Tüpraş de Estambul, en un choque correspondiente a la fase de grupos de la UEFA Europa League.
El encuentro contó con participación panameña, tras el ingreso al terreno de juego del lateral derecho Michael Amir Murillo durante la etapa complementaria.
El conjunto turco logró tomar la delantera en el cierre de la primera mitad gracias a una anotación de Wilfred Ndidi al minuto 45+1.
Sin embargo, la escuadra británica reaccionó con contundencia en los primeros compases del segundo tiempo, dándole la vuelta al marcador con los tantos de Yéremy Pino al minuto 50 y de Jean-Philippe Mateta al 54.
Ante la desventaja en la pizarra, el cuerpo técnico del Beşiktaş realizó variantes tácticas para recomponer las líneas defensivas y dar profundidad por las bandas.
Fue al minuto 63 cuando el internacional panameño Amir Murillo ingresó a la cancha en sustitución del juvenil Taylan Bulut.
La presión del equipo local rindió frutos al minuto 73, cuando Junior Olaitan mandó el balón al fondo de las redes para establecer el 2-2 definitivo.
Pese a que el Beşiktaş finalizó el compromiso con diez jugadores tras la expulsión por tarjeta roja de Ümit Akdağ en los minutos finales, la zaga turca logró sostener la paridad hasta el pitazo final.
Con este resultado, el Beşiktaş rescata un punto valioso en condición de local dentro del certamen continental, mientras Murillo continúa sumando roce en la alta competencia europea.
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