Amir Murillo desatado con el Besiktas: Anota en la victoria 4-1 sobre el Rizespor

Restan menos de 100 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Michael Amir Murillo está encendido con el Besiktas. Desde su llegada a Turquía, el defensor panameño solo ha sabido dejar destellos dentro de la cancha.

Murillo volvió a dejar buenas sensaciones, con gol incluido, esta vez ante el Rizespor en la Copa de Turquía en la victoria 4-1 del Besiktas. El lateral derecho abrió la cuenta goleadora, concretamente a los 27 minutos tras un disparo potente de media distancia, luego de arrancar con el balón prácticamente desde propia cancha.

Este tanto fue el segundo con la camiseta de Las Águilas, como también se apoda el equipo turco. Lo interesante de esto es que el defensor apenas suma 372 minutos desde que arribó a Turquía hace poco menos de un mes.

Murillo se ha consolidado como titular del equipo, desde que debutó el pasado 8 de febrero, ha visto minutos en todos los compromisos. En los cinco partidos que ha jugado con el Besiktas, ha salido como titular en cuatro de ellos y jugando los 90 minutos en todos ellos. Tan solo entró de cambio en su debut ante el Alanyaspor cuando ingresó a los 78 minutos.

El sistema del equipo también favorece mucho al estilo de juego de Murillo. El panameño suele acostumbrar a jugar mucho por dentro, dejando a los extremos desbordar por las bandas y que Murillo pise área para intentar crear peligro. En menos de un mes se ha hecho con el puesto titular en Besiktas.

Con este reto completado, Murillo tendrá su primera verdadera prueba de fuego desde su arribo al Besiktas cuando reciban al Galatasaray este sábado 7 de marzo. Los rivales vienen de ser uno de los equipos sorpresas en la UEFA Champions League al eliminar a la Juventus en los play-off del torneo.

En el Galatasaray figuras jugadores importantes como Víctor Osimhen, Leroy Sané, Noa Lang, Ilkay Gündogan, Mauro Icardo, Lucas Torreira, entre otros.

Todo esto le servirá a Murillo para llegar en óptimas condiciones para la Copa Mundial de la FIFA con Panamá, el cual inicia en menos de 100 días.