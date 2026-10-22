Minsa confirma fallecimiento de Regina Miranda, herida durante la evacuación escolar por el terremoto

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó la mañana este jueves 22 de octubre el fallecimiento de Regina Miranda, quien resultó gravemente herida durante la evacuación de la escuela Rómulo Arrocha, en Santiago de Veraguas, tras el sismo de magnitud 7.5 que sacudió a Panamá.
De acuerdo con la información divulgada por el Minsa, Miranda realizaba labores administrativas en el plantel educativo cuando ocurrió el movimiento sísmico. Durante la evacuación, tropezó con una cuneta y cayó al suelo, golpeándose la cabeza.
La funcionaria sufrió un traumatismo craneoencefálico grave y fue trasladada al Hospital Luis Chicho Fábrega, donde recibió atención médica especializada por parte del servicio de Neurocirugía.
Pese a los esfuerzos del equipo médico, Miranda falleció después de permanecer en estado de coma.
En un comunicado, el Minsa expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de trabajo de la funcionaria, así como a la comunidad educativa de la escuela Rómulo Arrocha.
La entidad también manifestó su solidaridad con las familias afectadas por el terremoto y reiteró su compromiso de continuar brindando atención médica a las personas que resultaron afectadas por el fenómeno natural.
El fallecimiento de Miranda se produce luego del terremoto registrado el viernes 9 de octubre, que causó daños en distintas provincias del país, especialmente en Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé. Este terremoto dejó 27 heridos en todo el país.
Aunque la funcionaria sufrió las lesiones durante la evacuación del centro educativo, corresponde a las autoridades determinar las circunstancias y la relación directa entre el fallecimiento y el movimiento sísmico.
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