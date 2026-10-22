Minsa confirma fallecimiento de Regina Miranda, herida durante la evacuación escolar por el terremoto

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó la mañana este jueves 22 de octubre el fallecimiento de Regina Miranda, quien resultó gravemente herida durante la evacuación de la escuela Rómulo Arrocha, en Santiago de Veraguas, tras el sismo de magnitud 7.5 que sacudió a Panamá.

De acuerdo con la información divulgada por el Minsa, Miranda realizaba labores administrativas en el plantel educativo cuando ocurrió el movimiento sísmico. Durante la evacuación, tropezó con una cuneta y cayó al suelo, golpeándose la cabeza.

La funcionaria sufrió un traumatismo craneoencefálico grave y fue trasladada al Hospital Luis Chicho Fábrega, donde recibió atención médica especializada por parte del servicio de Neurocirugía.

Pese a los esfuerzos del equipo médico, Miranda falleció después de permanecer en estado de coma.

En un comunicado, el Minsa expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de trabajo de la funcionaria, así como a la comunidad educativa de la escuela Rómulo Arrocha.