Messi sobre el Premio Princesa de los Deportes: ‘Mi padre estaba muy ilusionado en que lo recibiera’

En una entrevista con la Agencia EFE, Messi habló de los valores de compromiso, respeto y solidaridad que forman parte del legado que le dejó su padre.

El futbolista argentino Lionel Messi afirmó este jueves 22 de octubre que su padre, fallecido el pasado 8 de agosto, estaba “muy ilusionado” con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes , que recogerá este viernes 23 de octubre en Oviedo en una ceremonia presidida por los reyes de España.

Su padre, Jorge, estaba “muy feliz” por un galardón que va “más allá de lo que hace uno dentro de la cancha” o de lo que ha hecho durante toda su carrera, así que “seguramente lo estará disfrutando también”.

Precisamente por el “significado” de este premio, su padre insistía mucho en que había que desplazarse hasta la capital asturiana para recogerlo, aunque sabían que podría ser “difícil” por los partidos que tiene con su actual equipo, el Inter Miami.

Messi incidió en que aquellos valores que sus padres le transmitieron en casa, son los mismos que hoy trata de inculcarle junto a su mujer Antonella a sus tres hijos.

A nivel personal, el campeón del Mundo con Argentina en 2022 dijo sentirse “muy ilusionado”, “muy feliz” y “muy agradecido” por este reconocimiento y aseguró que conoce su “significado” después de vivir más de veinte años en España.

Messi, a quien aguardaban cientos de aficionados a las puertas del hotel, muchos de ellos argentinos, según el mismo apreció, también destacó los valores que le inculcaron en el Barcelona, el club de su “vida”.

“Cuando uno está ahí no es solo jugar al fútbol, sino que el fútbol es una consecuencia de muchas cosas que se tienen que hacer, muchas responsabilidades que tiene uno antes de ir a entrenar o ir a jugar”, reflexionó sobre su formación en el Barcelona.

El argentino hizo un repaso de su época en el club español donde coincidió con grandes figuras como Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Carles Puyol, entre otros muchos más.

“Tuvimos la suerte de haber ganado todo, también de la manera en que lo hicimos, de cómo disfrutábamos de jugar, de ganar, de conseguir cosas importantes, pero sobre todo de cómo disfrutábamos del día a día, de los entrenamientos, lo pasábamos muy bien”, rememoró Messi.

El jugador argentino, ahora en las filas del Inter Miami tras su paso por el PSG, admitió que es “difícil resumir en pocas palabras” lo que significa el Barcelona porque forma parte de su vida y es el club de su vida.

Tanto en el club como en la ciudad vivió “muchas cosas buenas” y fue allí donde nacieron sus tres hijos, por lo que “obviamente” tiene “un cariño muy, muy especial por la ciudad, por el club”.

Después de ganarlo todo a nivel de club con el Barça, Messi destacó que ganar el Mundial con Argentina en Catar en 2022 fue “culminar” su carrera con algo que “era más que un sueño”.

Los goles que marcó en aquella final fueron de los más importantes de su carrera “por el significado, por el momento y por el partido que era”, junto a otros con el Barcelona en alguna final de la Champions o en algún clásico.

Se entrena como se juega

Preguntado por la búsqueda de la excelencia, Messi remarcó que “se entrena como se juega no son solo palabras” y admitió que en su caso no le gusta perder “ni los partiditos cortos de los entrenamientos”.

“Desde chiquito” fue “muy competitivo” para “intentar ganar, crecer y seguir mejorando” porque ese es “el camino”, expuso el jugador de Rosario, quien considera que “el entrenamiento está para crecer” y “después llegar con las mayores herramientas” a la competición.

Sobre su labor solidaria a través del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona para niños con cáncer o las donaciones por la dana o los incendios del pasado verano en la sierra oeste de Madrid, ha dicho que él y su familia siempre intentan colaborar y ayudar en los que pueden.

Messi, quien aseguró que intenta estar informado de lo que pasa en el mundo, dijo que hoy se sabe mucho más de estas cuestiones por los medios, pero aseguró que lo ha hecho anteriormente “sin que se entere nadie” porque no tenía necesidad de ello y “uno lo hace de corazón porque lo siente”.