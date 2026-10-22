Adalberto Carrasquilla se lesiona con Pumas y enciende las alarmas en Panamá

Vuelve el estado de alarma con Adalberto Carrasquilla. El futbolista panameño nuevamente salió lesionado con el Pumas mientras se enfrentaba al Santos Laguna en la Liga MX.

Cuando parecía que el jugador volvía a demostrar su mejor versión en el equipo (venía de entregar una asistencia en el partido anterior y acumular muchos minutos), durante una jugada del encuentro, el panameño tuvo que pedir el cambio al sentir molestias físicas y salir del partido al minuto 49 del compromiso.

Al momento que Carrasquilla se lanzó al suelo, las cámaras pudieron captar el momento en el que pareciera que se estaba quejando sobre una molestia en la zona de la ingle. El árbitro solicitó la camilla para retirar al jugador, sin embargo Carrasquilla pudo salir por sus propios medios. Incluso, al momento de su retirada lo estaba haciendo trotando lo cual podría ser un buen indicativo de que no sería de mucha consideración su molestia, aunque es importante precisar que se le realizarán los pertinentes exámenes clínicos, tomando aún más en cuenta su precedente.

Hay que recordar que el pasado 24 de mayo durante la final de la Liga MX entre el Pumas y el Cruz Azul, Carrasquilla tuvo que abandonar el partido ante los cementeros por un choque contra Amaury García en el minuto 59 del compromiso. Casualidad o no, la zona afectada fue la ingle, misma zona en la que se resintió el panameño en el duelo contra Santos Laguna.

Esta lesión lo dejó sin la posibilidad de disputar minutos en la pasada Copa del Mundo 2026. El cuerpo médico de la selección de Panamá y el propio Carrasquilla trabajaron a contrarreloj para tener disponible al mediocampista, pero finalmente no pudo ver minutos en la justa mundialista.

Ahora el escenario es completamente distinto, pero con una eliminatoria importante en el horizonte. La selección panameña se juega dos partidos importantes ante Curazao en 21 días y con esta lesión de Carrasquilla nace la incógnita si podrá estar disponible o no.