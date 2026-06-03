El Princesa de Asturias premia a Messi, el ‘futbolista más exitoso de todos los tiempos’

Lionel Messi, el “futbolista más exitoso de todos los tiempos”, se alzó este miércoles en España con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, que reconoció su labor tanto dentro del campo como fuera de él en favor de “los niños más desfavorecidos”.

Messi, “el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, se ha ganado también el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo”, señaló el jurado en su fallo.

“Además de su deslumbrante talento” y “excepcional trayectoria deportiva”, Messi ha llevado a cabo una “formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”, destacó el fallo, leído por la paranadadora española Teresa Perales, presidenta del jurado.

Los Premios Princesa de Asturias, instituidos en 1981 y considerados los más prestigiosos del mundo iberoamericano, están dotados con 50.000 euros (58.000 dólares) y una escultura creada por el fallecido artista catalán Joan Miró.

El astro argentino, que a punto de cumplir 39 años se alista para firmar el récord de participar en seis mundiales, fue seleccionado entre 27 candidaturas de 12 nacionalidades que optaban al galardón este año.

La Pulga, como le decían de niño por su contextura física, completó la mayor parte de su carrera deportiva en el Barcelona, al que llegó de niño y del que se fue en 2021 para jugar dos temporadas en el PSG y a partir de 2023 en el Inter Miami, donde sigue en activo.

La Fundación Princesa de Asturias (FPA), que toma su nombre de la heredera al trono de la Corona española, considera a Messi “el futbolista más exitoso de todos los tiempos”, por sus 47 títulos, durante una carrera “muy regular en el tiempo” en la que ha destacado “por su liderazgo dentro del campo”.

Balón de Oro en ocho ocasiones, Messi ha realizado una “importante labor solidaria” a través de la fundación que lleva su nombre, “dedicada a promover el acceso a la educación y la salud para niños en situación de vulnerabilidad”, agregó la FPA en un comunicado.

El galardón es “un reconocimiento merecido a una trayectoria extraordinaria, marcada por su legado en el Barça y por una carrera repleta de éxitos en nuestro club”, escribió en X el equipo azulgrana.