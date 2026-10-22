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Posible segunda víctima del terremoto; autoridades investigan las causas de la muerte

Por ahora, las autoridades no han confirmado que la muerte de Miranda haya sido consecuencia del terremoto.
Por ahora, las autoridades no han confirmado que la muerte de Miranda haya sido consecuencia del terremoto. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Deborah Peña
  • 22/10/2026 10:18
La diputada manifestó su pesar por la pérdida y envió un mensaje de solidaridad a los familiares

La diputada de la bancada Vamos, Janine Padro, compartió en su cuenta oficial de X, lo que sería presuntamente la segunda víctima fatal a causa del terremoto que azotó al territorio panameño el pasado viernes 9 de octubre.

La diputada expresó sus condolencias por la muerte de Regina Miranda, secretaria de la Escuela Rómulo Arrocha de Santiago, en Veraguas, y señaló que la funcionaria habría fallecido tras las lesiones sufridas durante el terremoto.

La diputada manifestó su pesar por la pérdida y envió un mensaje de solidaridad a los familiares de Miranda, sus compañeros de trabajo y la comunidad educativa.

Consultado por La Estrella de Panamá, una fuente Ministerio de Salud (Minsa) confirmó el fallecimiento, pero aclaró que todavía se investiga si existe una relación directa con el movimiento sísmico.

“Sí falleció, pero se está investigando si en efecto fue causa del terremoto o no”, indicó la entidad.

Por ahora, las autoridades no han confirmado que la muerte de Miranda haya sido consecuencia del terremoto.

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