‘Muchísima fuerza’: el mensaje de María Corina Machado a Panamá tras el terremoto de 7,2

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, expresó su preocupación y solidaridad con Panamá tras el sismo de magnitud 7.2 registrado la tarde de este viernes 9 de octubre de 2026, que generó alarma entre la población y provocó diversas afectaciones en el país.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, Machado manifestó su cariño y envió palabras de aliento tanto a los panameños que resultaron afectados por el movimiento sísmico como a los ciudadanos venezolanos que residen en territorio panameño.

“Mi cariño y oraciones a todos los panameños que han sido afectados por el terremoto de esta tarde, y a todos mis queridos venezolanos que viven en este gran país”, expresó la dirigente en su publicación.