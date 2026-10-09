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‘Muchísima fuerza’: el mensaje de María Corina Machado a Panamá tras el terremoto de 7,2

María Corina Machado envía mensaje de solidaridad a Panamá tras el fuerte sismo
María Corina Machado envía mensaje de solidaridad a Panamá tras el fuerte sismo EFE | Rayner Peña R
Por
Emiliana Tuñón
  • 09/10/2026 17:07
A través de X, María Corina Machado envió palabras de aliento a Panamá tras el movimiento sísmico que sacudió al país.

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, expresó su preocupación y solidaridad con Panamá tras el sismo de magnitud 7.2 registrado la tarde de este viernes 9 de octubre de 2026, que generó alarma entre la población y provocó diversas afectaciones en el país.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, Machado manifestó su cariño y envió palabras de aliento tanto a los panameños que resultaron afectados por el movimiento sísmico como a los ciudadanos venezolanos que residen en territorio panameño.

“Mi cariño y oraciones a todos los panameños que han sido afectados por el terremoto de esta tarde, y a todos mis queridos venezolanos que viven en este gran país”, expresó la dirigente en su publicación.

En su mensaje, Machado también destacó la solidaridad y generosidad que, según señaló, caracterizan a los pueblos panameño y venezolano, especialmente en momentos difíciles en los que el apoyo mutuo y la unión cobran mayor importancia.

“En esta hora difícil veremos nuevamente la inmensa solidaridad y generosidad que caracteriza a nuestros pueblos”, agregó la líder opositora, al referirse a la capacidad de ambas comunidades para acompañarse y apoyarse ante situaciones adversas.

Asimismo, Machado aprovechó la ocasión para agradecer a los panameños por el afecto y la acogida que le han brindado, y concluyó su mensaje con palabras de ánimo para quienes enfrentan las consecuencias del evento sísmico: “Gracias por acogerme con tanto afecto; muchísima fuerza”.

Sus declaraciones se suman a las muestras de solidaridad expresadas tras el movimiento telúrico, en medio de la preocupación por las posibles afectaciones y las medidas preventivas adoptadas por distintas instituciones para resguardar la seguridad de la población.

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