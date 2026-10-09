Mitradel pide flexibilidad laboral ante afectaciones por el sismo en Panamá

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) exhortó a los empleadores del país a mantener la flexibilidad y comprensión ante las posibles afectaciones que enfrenten los trabajadores tras el sismo que sacudió a Panamá.
A través de un comunicado, la institución instó a las empresas a priorizar la seguridad y el bienestar de sus colaboradores, brindándoles las facilidades necesarias para atender cualquier situación derivada del evento sísmico.
Asimismo, recomendó adoptar medidas flexibles en materia de asistencia y horarios laborales, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, y tomar decisiones considerando las condiciones de seguridad y las necesidades de los trabajadores.
El Mitradel también informó que las audiencias que estaban programadas serán reprogramadas, con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo de los procesos y ofrecer a las partes involucradas las condiciones necesarias para participar.
La entidad indicó que las nuevas fechas de las audiencias serán comunicadas oportunamente.
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