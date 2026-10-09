Mitradel pide flexibilidad laboral ante afectaciones por el sismo en Panamá

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) exhortó a los empleadores del país a mantener la flexibilidad y comprensión ante las posibles afectaciones que enfrenten los trabajadores tras el sismo que sacudió a Panamá.

A través de un comunicado, la institución instó a las empresas a priorizar la seguridad y el bienestar de sus colaboradores, brindándoles las facilidades necesarias para atender cualquier situación derivada del evento sísmico.

Asimismo, recomendó adoptar medidas flexibles en materia de asistencia y horarios laborales, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, y tomar decisiones considerando las condiciones de seguridad y las necesidades de los trabajadores.