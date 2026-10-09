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Mitradel pide flexibilidad laboral ante afectaciones por el sismo en Panamá

Por seguridad de los trabajadores, Mitradel pide flexibilidad a las empresas.
Por seguridad de los trabajadores, Mitradel pide flexibilidad a las empresas. Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 09/10/2026 16:26
Ante las posibles afectaciones por el sismo, Mitradel instó a las empresas a considerar las necesidades y la seguridad de sus trabajadores.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) exhortó a los empleadores del país a mantener la flexibilidad y comprensión ante las posibles afectaciones que enfrenten los trabajadores tras el sismo que sacudió a Panamá.

A través de un comunicado, la institución instó a las empresas a priorizar la seguridad y el bienestar de sus colaboradores, brindándoles las facilidades necesarias para atender cualquier situación derivada del evento sísmico.

Asimismo, recomendó adoptar medidas flexibles en materia de asistencia y horarios laborales, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, y tomar decisiones considerando las condiciones de seguridad y las necesidades de los trabajadores.

Mitradel anuncia cambios en las fechas de audiencias

El Mitradel también informó que las audiencias que estaban programadas serán reprogramadas, con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo de los procesos y ofrecer a las partes involucradas las condiciones necesarias para participar.

La entidad indicó que las nuevas fechas de las audiencias serán comunicadas oportunamente.

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