¿Es seguro volver a casa tras el sismo? Estas son las recomendaciones de Sinaproc

Tras el terremoto de magnitud 7.2 registrado en Panamá la tarde del viernes 9 de octubre, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) compartió una serie de recomendaciones para las personas que necesiten ingresar nuevamente a sus viviendas u oficinas después del movimiento sísmico.

Entre las principales medidas, la entidad recomienda inspeccionar las estructuras desde el exterior y verificar si existen grietas importantes, paredes inclinadas, columnas dañadas o desprendimientos. Si se observan daños considerables, se debe evitar el ingreso hasta que el inmueble sea evaluado por personal competente.

Sinaproc también exhorta a la población a mantenerse alerta ante posibles réplicas, ya que estos movimientos pueden agravar los daños existentes o provocar la caída de objetos y materiales. Asimismo, pide revisar los alrededores para identificar riesgos como cables eléctricos caídos, postes inestables, árboles, vidrios o elementos que puedan desprenderse.

Otra de las recomendaciones es prestar atención a posibles fugas de gas. Si se percibe olor a gas o se sospecha de una fuga, no se debe ingresar al inmueble, encender llamas ni accionar interruptores eléctricos. También se debe evitar entrar en lugares donde existan cables expuestos, instalaciones eléctricas dañadas o agua en contacto con sistemas eléctricos.