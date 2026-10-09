¿Es seguro volver a casa tras el sismo? Estas son las recomendaciones de Sinaproc

Tras el terremoto de magnitud 7.2 registrado en Panamá la tarde del viernes 9 de octubre, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) compartió una serie de recomendaciones para las personas que necesiten ingresar nuevamente a sus viviendas u oficinas después del movimiento sísmico.
Entre las principales medidas, la entidad recomienda inspeccionar las estructuras desde el exterior y verificar si existen grietas importantes, paredes inclinadas, columnas dañadas o desprendimientos. Si se observan daños considerables, se debe evitar el ingreso hasta que el inmueble sea evaluado por personal competente.
Sinaproc también exhorta a la población a mantenerse alerta ante posibles réplicas, ya que estos movimientos pueden agravar los daños existentes o provocar la caída de objetos y materiales. Asimismo, pide revisar los alrededores para identificar riesgos como cables eléctricos caídos, postes inestables, árboles, vidrios o elementos que puedan desprenderse.
Otra de las recomendaciones es prestar atención a posibles fugas de gas. Si se percibe olor a gas o se sospecha de una fuga, no se debe ingresar al inmueble, encender llamas ni accionar interruptores eléctricos. También se debe evitar entrar en lugares donde existan cables expuestos, instalaciones eléctricas dañadas o agua en contacto con sistemas eléctricos.
En caso de que las autoridades determinen que el ingreso es seguro, se recomienda utilizar calzado resistente y, de ser posible, guantes, protección ocular y mascarilla para reducir la exposición a vidrios rotos, escombros y polvo. Dentro de la vivienda u oficina, es importante tener precaución con estantes, lámparas, archivadores, cielorrasos y otros objetos que puedan haber quedado inestables.
La entidad recuerda que no existe un tiempo fijo de espera para volver a una edificación después de un sismo. El reingreso debe realizarse únicamente cuando se haya comprobado que no existen riesgos estructurales, fugas de gas u otros peligros, y cuando las autoridades competentes lo autoricen.
Sinaproc insta a la ciudadanía a seguir las indicaciones oficiales y evitar exponerse a situaciones de riesgo mientras continúan las evaluaciones tras el evento sísmico.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...